Operațiunea JUPITER 4. Zeci de percheziții în toată țara, dosare de contrabandă și evaziune fiscală

Sursa foto: Arhiva EVZ
Polițiștii și procurorii desfășoară, luni, 78 de percheziții în mai multe județe din țară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), în cadrul operațiunii „JUPITER 4”.

Acțiunea are loc în dosare ce vizează contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice, potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General.

Operațiunea Jupiter 4

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii JUPITER 4, în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfășoară 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea impactului acestor activități asupra comunității”, a a mai transmis Parchetul.

Procurorii arată că operațiunea JUPITER „reflectă determinarea fermă a instituțiilor statului de a acționa unitar și eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate”.

Paul Petrof, șeful Vămii București, arestat preventiv

Sursa foto: Arhiva EVZ

„Printr-o colaborare strânsă între procurori și polițiști, se asigură o reacție rapidă și coordonată, capabilă să descurajeze activitățile ilegale și să consolideze încrederea cetățenilor în autoritatea legii. Operațiunea JUPITER reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituțională eficientă și de angajament comun în protejarea comunității și apărarea valorilor statului de drept”, se arată în comunicatul Parchetului General.

Prejudicii recuperate și bunuri confiscate

IGPR precizează că acțiunile de luni au ca scop documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate în urma perchezițiilor sunt conduse la audieri, urmând ca procurorii să dispună măsurile legale în fiecare caz în parte.

Operațiunea „JUPITER 4” continuă pe parcursul zilei în mai multe județe, fiind una dintre cele mai ample acțiuni coordonate de Parchetul General și Poliția Română în 2025.

