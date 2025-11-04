Operațiunea Jupiter 4, în plină desfășurare. Este estimat un prejudiciu de 16 milioane de euro

Peste 200 de percheziții vor avea loc marți în mai multe județe din țară, vizând 68 de persoane suspectate de implicare în infracțiuni silvice. Cercetările vizează zeci de dosare penale, iar prejudiciul estimat se ridică la peste 16 milioane de lei, 250.000 de euro și 283.000 de dolari, potrivit unui comunicat al Parchetului General.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, marți se desfășoară 42 de acțiuni operative. În total, sunt efectuate 211 percheziții domiciliare, iar 68 de persoane urmează să fie aduse pentru audieri.

”Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză”, au precizat oficialii Poliției Române.

Scopul activităților este identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății. Prejudiciul estimativ se ridică la 16.011.512,04 lei, 250.000 euro și 283.000 dolari.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal.

Sunt vizate și infracțiuni precum fals informatic, violarea vieții private, camătă, furt calificat, deținerea sau folosirea ilegală a uneltelor de pescuit comercial, exercitarea fără drept a unei profesii și infracțiuni silvice, precum și infracțiuni prevăzute de Codul Fiscal și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.