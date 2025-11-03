Fondatorul unei platforme cripto, găsit mort în închisoare. Pedeapsa sa depășea 11.000 de ani

Faruk Fatih Özer, cel care a pus bazele platformei de criptomonede Thodex, a fost descoperit fără viață în celula în care își ispășea pedeapsa. Acesta fusese condamnat recent și se afla în închisoarea de maximă siguranță Tekirdağ. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.

Bărbatul a primit o pedeapsă de peste 11.000 de ani de închisoare pentru fraudă și spălare de bani. Özer era acuzat de „înființarea, gestionarea și calitatea de membru al unei organizații în scopul comiterii unei infracțiuni”, „fraudă calificată” și „spălare a valorii activelor”.

Potrivit primelor informații, moartea ar fi fost cauzată de sinucidere, conform site-ului gazeteoksijen.com.

Ministrul Justiției, Yılmaz Tunç, a declarat că ancheta continuă și că există „suspiciuni de sinucidere”.

„Toate aspectele vor fi investigate, inclusiv înregistrările video de la intrările în camerele închisorii”, a precizat Tunç.

Platforma Thodex a provocat un scandal uriaș în Turcia, mii de investitori pierzându-și economiile. Özer a fugit din țară și a fost prins în Albania pe 30 august 2022. Alături de el, au fost judecați încă 21 de suspecți, inclusiv frații săi, Güven și Serap. În final, Özer a primit 11.196 de ani, 10 luni și 15 zile de închisoare.

Decizia a fost contestată la Curtea Regională de Justiție din Istanbul, însă magistrații au menținut pedeapsa pe 30 ianuarie 2025, deși era așteptat un nou verdict după renunțarea la acuzația legată de organizarea unei structuri infracționale.

Înainte de arestarea sa în Albania și extrădarea în Turcia în aprilie, Özer fusese căutat cu o notificare roșie a Interpolului.

În aviz se menționa că Faruk Fatih Özer și complicii săi au acționat cu intenție frauduloasă încă de la început și că Thodex funcționa ca o organizație criminală. Deși pedeapsa primită a fost extrem de severă, condamnări de acest tip nu sunt unice în Turcia.

În 2016, Fethullah Gülen a primit 1.900 de ani de închisoare pentru că „a încercat să distrugă ordinea constituțională prin forță” și „a format și a condus un grup terorist armat”. Mai recent, în 2022, predicatorul creaționist Adnan Oktar a fost condamnat la peste 8.600 de ani de închisoare pentru o serie de infracțiuni, inclusiv agresiune sexuală.