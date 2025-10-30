Social

Bărbat căzut de la înălțime în Galați. Un autobuz a lovit nacela unei autospeciale

Bărbat căzut de la înălțime în Galați. Un autobuz a lovit nacela unei autospeciale
Un bărbat a fost rănit după ce nacela unei autospeciale a fost acroșată de un autobuz, într-un accident produs pe strada Brăilei din municipiul Galați. Polițiștii Biroului Rutier Galați au fost sesizați în dimineața zilei de 29 octombrie 2025, la ora 08:55, prin apel la numărul unic de urgență 112, potrivit Monitorul de Galați.

Două persoane au fost transportate la spital după coliziunea dintre un autobuz și o nacelă la Galați

Un bărbat, în vârstă de 57 de ani, din Galați, care conducea un autobuz al firmei Transurb și a plecat din alveola de staționare, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a acroșat nacela unei autospeciale. În aceasta se afla un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din Galați, care efectua lucrări de mentenanță la înălțime. În urma impactului, bărbatul aflat în nacelă ar fi căzut la nivelul solului și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale urgente.

De asemenea, o femeie, în vârstă de 53 de ani, pasageră în autobuz, s-ar fi dezechilibrat în urma impactului și a căzut la nivelul podelei. Și aceasta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Muncitorul rănit este angajatul unei firme din București

Muncitorul rănit este angajat al unei firme din București, cu punct de lucru în Galați. Potrivit informațiilor furnizate de ITM Galați, accidentul de muncă s-a produs în jurul orei 8 dimineața.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

Incidentul a avut loc în timp ce muncitorul se afla în nacela unei autoutilitare, pentru a monta un element decorativ destinat iluminatului festiv de sărbătorile de iarnă.

În caz a fost deschis un dosar penală pentru vătămare corporală din culpă

Conducătorul autobuzului a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative pentru consumul de alcool sau alte substanțe, a transmis IPJ Galați.

În urma incidentului,  polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

 

