ANRE, despre oprirea gazelor. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele care intervin în astfel de situații

În urma tragediei din Rahova, în multe scări de bloc au fost afișate mesaje precum „Dacă sunați la Distrigaz, rămânem fără gaze” sau „Nu sunați la Distrigaz”. Procedura obișnuită a companiei, care presupune oprirea alimentării imediat după primirea unei sesizări, îi lasă pe proprietari fără gaze pentru mai multe zile, până reușesc să găsească o firmă autorizată pentru remedierea defecțiunii. În plus, aceștia trebuie apoi să plătească și costurile pentru reconectarea rețelei. După întreruperea alimentării cu gaze, proprietarii sau asociația de locatari sunt obligați să apeleze la o firmă autorizată ANRE pentru verificarea instalației interioare.

Firma verifică eventualele defecțiuni și le remediază, iar la final emit un proces-verbal sau un certificat care confirmă că instalația este sigură. Potrivit legislației, aceste verificări trebuie efectuate periodic, în general o dată la doi ani, iar reviziile complete se realizează la intervale mai mari.

Într-un răspuns pentru EVZ, ANRE arată că „nu poate comenta asupra unor îndemnuri care pun în pericol viața umană și bunurile materiale, pentru că ele cad sub incidența legii penale. Operatorii de distribuție precizează clar că, în cazul în care se simte miros de gaze naturale, trebuie contactat dispeceratul distribuitorului”.

Conform Autorității, actele normative aferente legislației aplicabile în astfel de situații sunt:

Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme tehnice;

Procedura privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuareProcedură.

Prevederile art. 313 și ale art. 339 din Normele tehnice dispun următoarele:

„Art. 313 - (1) În cazul constatării prezenţei unor scăpări de gaze naturale într-o construcţie, se anunţă imediat biroul de reclamaţii, care consemnează sesizarea în registrul de evidenţă a reclamaţiilor şi defectelor din instalaţiile de utilizare a gazelor naturale, întocmit conform cu Anexa nr. 16. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), precum și în situația prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. b) din Procedură, echipa de intervenţie sosită la solicitarea constatatorului, acţionează astfel: a) interzice accesul cu foc sau cu surse de producere a scânteilor; b) întrerupe alimentarea cu gaze naturale; c) efectuează aerisirea încăperilor; d) localizează defectul şi nu părăseşte zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil; e) anunţă dispeceratul OSD (operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale) f) extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale.

Potrivit Articolului 339 din reglementările în vigoare, responsabilitatea pentru remedierea defecțiunilor la instalațiile de gaze naturale revine exclusiv clientului final. Intervențiile pot fi efectuate doar de firme autorizate ANRE, iar toate costurile sunt suportate de proprietar.

„Remedierile defecţiunilor constatate în instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi înlocuirea elementelor defecte sunt obligaţia clientului final şi se realizează de către operatori economici autorizaţi ANRE pentru executarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusă și joasă presiune, pe cheltuiala clientului final”, conform Art. 339.

După efectuarea reparațiilor, instalația trebuie testată prin probe de presiune, în conformitate cu cerințele legale. Aceste teste se fac doar după ce contorul este demontat, instalația este scoasă din funcțiune și conducta este sigilată.

„După remedierea/înlocuirea instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aceasta se supune probelor de presiune, conform prevederilor art. 268 și ale art. 269”, arată ANRE.

Autoritatea subliniază că soluțiile provizorii de remediere sunt strict interzise. Rezultatele verificărilor se notează în fișa de revizie tehnică, document obligatoriu pentru evidența lucrărilor efectuate la instalațiile de gaze.

„Probele de presiune se efectuează numai după dezinstalarea contoarelor, scoaterea din funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale şi blindarea acesteia. Sunt interzise soluţiile provizorii de remediere a defectelor.nRezultatul probelor de presiune se consemnează în Fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de revizie tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale prevăzută în Anexa nr. 5 la Procedură”, mai arată sursa.

În astfel de situații, procedura legală clarifică rolurile și responsabilitățile tuturor părților implicate, spun reprezentanții ANRE. Documentul stabilește obligațiile clientului final, care trebuie să se asigure că instalația este verificată și reparată de o firmă autorizată ANRE. Totodată, sunt precizate drepturile și obligațiile operatorilor economici autorizați să execute lucrări la instalațiile de gaze, precum și ale operatorului de sistem, care include și distribuitorul de gaze naturale. Scopul acestor prevederi este de a garanta siguranța utilizatorilor și funcționarea corectă a rețelei de distribuție.

Dispozițiile art. 21 alin. (1) din Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 131/2022, prevăd că:

„Art. 21 - (1) OSD are obligaţia de a asigura funcţionarea unui serviciu telefonic de urgenţă, netaxabil, accesibil 24 de ore din 24 şi cu înregistrare vocală, denumit Tel Verde, pentru preluarea sesizărilor şi a reclamaţiilor referitoare la apariţia unor defecţiuni sau la acţiunile unor terţi, de natură a pune în pericol integritatea şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a SD”, se arată în răspunsul Autorității.

Distrigaz Sud Rețele SRL pune la dispoziția clienților mai multe numere de telefon pentru raportarea urgențelor tehnice, precum incendii, explozii, miros de gaze sau întreruperi accidentale ale alimentării. Acestea sunt 021/9281, 031/9031 și Tel Verde 0800 877 778.

Numerele pot fi găsite atât pe factura de gaze naturale, cât și pe site-ul oficial al companiei, la adresa www.distrigazsud-retele.ro/companie/contact.

„Subliniem faptul că operatorul de distribuție a gazelor naturale poate diferi în funcţie de zona în care se află locul de consum, astfel clientul final va regăsi pe factura de furnizare gaze naturale unde anume trebuie să sune pentru a semnala o defecţiune sau o situaţie de urgenţă (incendii, explozii, miros de gaze, lipsă accidentală gaze)”, menționează ANRE.

Operatorul de distribuție are obligația de a preda utilizatorilor un set de instrucțiuni privind folosirea în siguranță a instalației de gaze naturale.

„Conform prevederilor paragrafului D - Indicații speciale, lit. b) din Instrucţiunile pentru utilizarea gazelor naturale prevăzute în Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 156/2020, operatorul de distribuție a gazelor naturale (la punerea în funcțiune a instalației de utilizare a gazelor naturale), cât și operatorul economic autorizat ANRE (după verificarea sau revizia tehnică a instalației de utilizare) predau obligatoriu către utilizatorul instalaţiei de gaze următoarele INSTRUCŢIUNI: „b) Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale, se iau imediat următoarele măsuri:

(i) se sting toate focurile;

(ii) se deschid toate uşile şi ferestrele;

(iii) nu se aprinde nicio sursă de foc;

(iv) nu se manevrează aparate electrice;

(v) nu se doarme în astfel de încăperi;

(vi) se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie a gazelor naturale.”

Ce condiții trebuie să îndeplinească o firmă pentru a fi autorizată în acest sens?

Condiţiile, termenele şi procedurile de acordare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor în domeniul gazelor naturale, precum și cele de vizare în scopul continuării activității/activităților autorizate, pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, sunt prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a obține o autorizație, firmele trebuie să depună o cerere însoțită de documente precum certificatul constatator de la Registrul Comerțului, organigrama actualizată, declarațiile privind prelucrarea datelor personale și menținerea personalului, precum și dovada plății tarifului de autorizare. Toate aceste acte pot fi transmise prin portalul ANRE, e-mail, platforma PCUe sau în format fizic, cu condiția semnării digitale în cazul trimiterii electronice.

Procedura stabilește cerințe specifice pentru fiecare tip de autorizație. Pentru autorizațiile de proiectare, cum sunt PPI, PT sau PIH, este obligatorie prezența a cel puțin doi instalatori autorizați, dintre care unul trebuie să aibă experiență de minimum 7 ani și studii superioare tehnice. În plus, este necesară și implicarea unui inginer specialist în automatizări.

În cazul autorizațiilor pentru execuție – cum ar fi EPI, ET sau EDSB – se impune ca firma să aibă cel puțin doi instalatori cu experiență între 3 și 5 ani, declarații privind responsabilul cu sudura, contractele pentru îmbinări nedemontabile, precum și o garanție de minimum doi ani pentru lucrările efectuate.

Scopul acestor prevederi este de a asigura că doar firmele care dispun de personal calificat, experiență profesională solidă și respectă standardele tehnice pot desfășura activități în domeniul proiectării și execuției instalațiilor de gaze naturale.

Autoritatea poate decide suspendarea autorizației dacă operatorul economic nu respectă obligațiile legale, nu menține structura minimă de personal sau încalcă de cel puțin două ori, într-un interval de 12 luni, aceleași condiții de valabilitate prevăzute în autorizație. Suspendarea poate fi dispusă și atunci când ANRE constată nereguli în activitate sau primește sesizări din partea terților.

În funcție de gravitatea situației, ANRE poate acorda un termen de maximum trei luni pentru remedierea deficiențelor, iar dacă acestea nu sunt corectate, autorizația este retrasă. Dacă motivele sunt imputabile titularului, suspendarea este de 60 de zile, perioadă în care firma trebuie să demonstreze că a remediat problemele. În cazul falimentului sau al imposibilității de a-și continua activitatea, autorizația se retrage definitiv.

Autorizația poate fi suspendată și în situația în care operatorul economic este implicat în anchete privind accidente cu victime sau pagube materiale, până la finalizarea cercetărilor.

Regulamentul mai precizează că doar firmele autorizate pot efectua lucrări de proiectare, execuție și exploatare în domeniul gazelor naturale. Persoanele fizice sau juridice care desfășoară astfel de activități fără autorizație încalcă legea și pot fi sancționate.

Responsabilitatea pentru respectarea legislației, a standardelor tehnice și a calității lucrărilor revine exclusiv operatorilor economici autorizați. ANRE nu preia răspunderea pentru eventualele abateri comise de aceștia, ci doar asigură cadrul legal de supraveghere.