De la Suceava la Tulcea! Documentarul „Portret gastronomic local” prezintă bucătăria tradițională românească

Documentarul „Portret gastronomic local" prezintă bucătăria tradițională românească







România are peste 590 de puncte de gastronomie locală. Însă, țara noastră încă se confruntă cu dificultăți în a valorifica și integra acest potențial în circuitul economic.

Din data de 4 septembrie, o serie de documentare lansată pe YouTube aduce în atenția publicului povești autentice despre tradiții, rețete și comunități care păstrează viu patrimoniul culinar românesc.

Pe canalul de YouTube Amintiri Gustoase a început difuzarea seriei „Portret gastronomic local”. Documentarul aduce în prim-plan puncte de gastronomie locală (PGL) din diverse regiuni ale țării. Fiecare episod prezintă o altă comunitate și modul în care aceasta păstrează tradițiile culinare.

Episoadele sunt publicate săptămânal, în fiecare joi, și spun povestea unor oameni care au ales să conserve obiceiuri, rețete și un mod de viață autentic. Producția va avea în total 10 episoade, împărțite în două sezoane, cu locații filmate în Suceava, Neamț, Constanța, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Maramureș, Tulcea și Harghita.

Fiecare episod devine o invitație la drum și la cunoașterea unor comunități care gătesc simplu, sănătos și în armonie cu natura.

Opt dintre punctele de gastronomie locală prezentate în serie au primit în 2025 titlul „Custode de Tradiții Creative”. Este vorba despre o inițiativă comună a Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23 și a Muzeului ASTRA din Sibiu, în parteneriat cu Cronicari Digitali. Distincția subliniază rolul PGL-urilor ca ambasadori ai culturii tradiționale și ca factori de sprijin pentru comunitățile rurale. Totodată, recunoaște bunele practici prin care gastronomia devine un liant între vizitatori și patrimoniul local, dar și o resursă de dezvoltare sustenabilă.

Producția documentarului este realizată de Cronicari Digitali, pentru platforma Amintiri Gustoase, în parteneriat cu Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23” și cu sprijinul principal al Electrolux România. „Fiecare episod documentat direct acasă la punctele de gastronomie reprezintă câte o invitație ÎNĂUNTRU, o invitație de a merge spre ei, de a îi încuraja și de a le aprecia munca. Mai mult decât despre hrană, mai mult decât despre ospitalitate, fiecare documentar ne arată că mai există încă frumusețe, simplitate și adevăr în felul în care acești oameni își trăiesc viață și ne-o oferă nouă, în jurul mesei”, a declarat Silvia Teodorescu, coordonatorul platformei Cronicari Digitali și fondator Amintiri Gustoase.

Debutul seriei îi poartă pe spectatori la Vama, județul Suceava, la PGL-ul „Hai la Saivan”. Povestea acestui loc a început dintr-o pasiune și s-a transformat într-o gospodărie unde tradiția și natura se completează armonios.

Liliana și Vistic Axentoi, împreună cu fiica lor Raluca și soțul acesteia, Jorg, au reușit să transforme un teren de munte și câteva case tradiționale într-o experiență autentică pentru vizitatori.

Deși conceptul este încă tânăr, punctele de gastronomie locală din România se conturează ca un element important pentru turismul cultural și pentru economia rurală.

În prezent, Brașovul conduce topul județelor cu cele mai multe PGL-uri (111 unități), urmat de Tulcea (68), Sibiu (43), Cluj (40) și Hunedoara (38). La polul opus, județe precum Bacău, Dolj, Galați, Iași și Teleorman au câte un singur punct de gastronomie locală, iar în Călărași, Ialomița și Ilfov acestea lipsesc complet.

Dincolo de cifre, PGL-urile înseamnă sustenabilitate, păstrarea rețetelor tradiționale, reducerea risipei și atragerea turiștilor prin experiențe autentice.

Un Punct Gastronomic Local nu este același lucru cu un mic restaurant rural, ci reprezintă mai degrabă o oglindă a identității unei comunități. Pentru a funcționa, un PGL trebuie să respecte reguli clare. Poate primi simultan cel mult 15 oaspeți și are obligația de a folosi materii prime locale, de preferat provenite din propria gospodărie sau de la producătorii din zonă.

Meniul este unul restrâns, construit în jurul tradiției culinare, și nu cuprinde mai mult de două tipuri de ciorbe, două feluri principale și eventual două deserturi, toate pregătite după rețetele specifice locului. Preparatele sunt gătite în aceeași zi în care sunt servite, ceea ce garantează prospețimea lor. Spațiul destinat mesei poate fi amenajat într-o gospodărie, o fermă, o stână, o stupină, o cramă sau chiar într-o mănăstire, dar întotdeauna cu respectarea normelor de siguranță alimentară.

„Punctele de Gastronomie Locală (PGL) sunt mai mult decât locuri de servit masa — ele păstrează și reinventează spiritul locului, contribuind la conservarea și promovarea identităților locale. De aceea milităm pentru acest rol și am lansat distincția „PGL - Custode de Tradiții Creative” — un instrument prin care promovăm exemple de bune practici în care PGL-ul devine un motor de dezvoltare durabilă pentru mediul rural, valorificând patrimoniul cultural și integrându-l în contemporaneitate.”, a declarat Teodor Frolu, co-fondator al Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23 și fondator al rețelei România Tradițiilor Creative.