Vremea Prognoza ANM pentru septembrie anunță o toamnă atipică în România







Luna septembrie va fi mai caldă decât în mod obișnuit, iar temperaturile vor depăși mediile climatologice specifice perioadei. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în următoarele săptămâni.

Prima săptămână din lună va aduce temperaturi mai ridicate decât cele normale pe tot teritoriul țării. Ploile vor fi mai frecvente în sud-vest, unde regimul pluviometric va fi excedentar. În rest, precipitațiile vor lipsi sau vor fi reduse, în special în nord și centru.

În intervalul 8 – 15 septembrie, valorile termice vor continua să fie peste media climatologică în toate regiunile. Precipitațiile vor fi în general deficitare, cu un deficit mai pronunțat în zonele montane.

Între 15 – 22 septembrie, temperaturile se vor menține ușor peste normalul perioadei la nivel național. În nord-est, precum și pe arii restrânse din centru și sud-est, regimul pluviometric se va situa în jurul mediilor multianuale. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi mai reduse.

Ultima săptămână a lunii va aduce temperaturi peste cele obișnuite, mai ales în sud. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale, în cea mai mare parte a țării.

Pe parcursul zilei de marți, în 16 județe sunt așteptate temperaturi foarte ridicate, care vor ajunge până la 35 de grade Celsius, însoțite de un disconfort termic accentuat. Canicula va afecta Banatul, sudul Olteniei și al Moldovei, dar și sudul, centrul și estul Munteniei, precum și Dobrogea continentală. În aceste zone, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Sub incidența alertei de caniculă intră județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. În aceste regiuni, valorile termice maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius.