Nemții sunt tot mai săraci. Mulți părinți din Germania nu mai dorm noaptea din cauza grijei zilei de mâine







Nemți sunt tot mai săraci, iar situația economică precară se reflectă și în ultimul sondaj realizat în Germania, în rândul părinților. Un sfert dintre aceștia se tem că nu vor mai putea acoperi nevoile de bază ale familiei, cum ar fi întreţinerea locuinţei, căldura şi mâncarea, conform Agerpres.

Este vorba despre un semnal de alarmă pentru economia unei țări care era motorul Europei. În condițiile în care cifrele au crescut cu 25% de la 15% la începutul anului, arată sondajul de opinie comandat de organizaţia pentru protecţia copiilor Save the Children.

Sondajul a fost realizat în august de institutul de sondare a opiniei publice Forsa pe un eşantion de 1.003 părinţi de minori pe întreg teritoriul Germaniei. În rândul gospodăriilor cu un venit net lunar sub 3.000 de euro, 57% a exprimat îngrijorări serioase şi foarte serioase în legătură cu asigurarea nevoilor de bază, în creştere cu 21% în raport cu ianuarie.

Eric Grosshaus de la Save the Children a îndemnat la îmbunătăţirea actualului acord de coaliţie din Germania, subliniind că multe dintre măsurile menite să combată sărăcia în rândul copiilor rămân vagi sau fragmentare.

În Germania, numărul şomerilor a crescut la 3,025 milioane, echivalentul unei rate de 6,4%, după cum au relevat datele agenţiei federale pentru muncă. Situaţia vine fondul aplicării acordului comercial UE–SUA, ce prevede tarife de 15% pentru o gamă extinsă de exporturi europene. Este vorba inclusiv despre sectoare sensibile precum cel farmaceutic. Incertitudinile legate de impactul acestor taxe sporesc temerile companiilor şi investitorilor.

Inflația a ajuns în luna iulie la 2,1%, peste pragul de 2,0% ce fusese prognozat de specialiști. În acest context, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a anunțat că nu ia în calcul vreo creștere de impozite pentru suplimentarea veniturilor la bugetul de stat.

În coaliţia de guvernare, ministrul de finanţe şi vicecancelar, social-democratul Lars Klingbeil, lăsase să se înţeleagă că ar putea fi necesare majorări de impozite pe veniturile mari.