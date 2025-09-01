Vremea Furtuna s-a dezlănţuit peste Republica Moldova. Avertismentul autorităţilor, cu întârziere







Republica Moldova. Moldovenii dintre Nistru şi Prut au fost surprişşi în seara de luni de furtuna şi ploaia cu grindină care a făcut ravagii.

Mesajul autorităţilor în care îndeamnă cetăţenii la prudenţă a fost dat cu întârziere, după ce furtuna se declanşase. Iar meteorologii nu au dat niciun cod de vreme rea. Cel puţin, nu au prezis măcar ploaia.

După o zi însorită, luni seara, aproximativ pe la ora 18.00, mai întâi s-a întunecat cerul. Apoi as-a dezlănţuit vântul, rupând crengile. Peste vre-o zece minute a început să plouă torenţial. Pe alocuri cu grindină.

Nu s-a trecut fără pagube. Pe o stradă din Chișinău, un copac s-a rupt din cauza vântului puternic. Tot în Chişinău, un arbore s-a prăbușit peste un automobil parcat într-o curte din sectorul Botanica. La Drochia, grindina a afectat culturile agricole şi gospodăriile localnicilor.

Autoritățile locale din Chişinău au îndemnat cetățenii să fie prudenți când se află în afara locuinței. Iar părinții să-și supravegheze copiii minori, pentru a preveni eventualele pericole provocate de fenomenele naturii: să evite arborii bătrâni, inclusiv parcarea automobilelor sub aceștia.

„Primăria Chișinău face apel către cetățeni și oaspeții capitalei, să dea dovadă de prudență în contextul ploilor puternice, însoțite de descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. În acest context, serviciile municipale de profil sunt in teren pentru a interveni la necesitate”, a anunţat Primăria Chişinău.

Meteorologii moldoveni nu au lansat niciun avertisment de vreme rea. Nu au prezis nici furtună. Singurul avertisment lansat de Serviciul hidrometeo de stat din Republica Moldova a fost un cod galben de caniculă pentru zona de sud şi o parte din regiunile de vest.

Averismentul a venit din România. Meteorologii ANM au emis un cod galben de furtuni pentru 17 județe din mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate ploi abundente, vijelii și grindină.