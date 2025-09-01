Vremea Ploi în multe zone din Republica Moldova la început de săptămână. Temperaturi peste media perioadei







Prima zi a lunii septembrie aduce o vreme ploioasă în Republica Moldova, în jumătate din teritorii, după cum au informat meteorologii. Vor cădea precipitații în nord și în nord-este, valorile termice se vor menține ridicate, puțin peste media acestei perioade. Maximele de luni se vor încadra între 27 și 29 de grade Celsius, minima pe timp de noapte nu va trece de nivelul a 15 grade Celsius.

Briceni, Bălți și Rîbnița vor fi localitățile în care va ploua abundent, maxima de aici urmând să ajungă la 28 de grade Celsius. Se vor înregistr câte 27 de grade la Ștefan-Vodă și la Cahul, la Chișinău, mercurul din termometre va urca până la 29 de grade Celsius. Vântul va sufla cu intensificări în zonele afectate de ploi. Mâine, cerul va fi senin în toată țara, nu sunt șanse să mai plou, temperaturile se vor încadra între 29 și 31 de grade Celsius.

Azi, în România, temperaturile vor fi în creștere comparativ cu cele înregistrate la final de săptămână. Cerul va fi variabil, dar în timpul zilei vor mai apărea înnorări şi averse (izolat însoţite de tunete și de fulgere) local la munte şi pe arii restrânse în rest, conform celor de la ANM.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe timp de zi în sudul şi nord-estul teritoriului, dar şi în zona montanã înaltã. Temperaturile maxime se vor situa între 24 şi 32 de grade Celsius. De partea cealaltă, cele minime vor fi cuprinse între 9 grade Celsius în depresiunile din estul Transilvaniei şi 22 de grade Celsius pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, pe alocuri va fi ceaţă.

În Capitală, vremea va fi frumoasă și mai caldă față de cea de ieri. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. De asemenea, vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximã va fi de 30 spre 31 de grade, iar cea minimã de 16 până la 18 grade Celsius, au mai anunțat specialiștii meteo.