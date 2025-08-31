Politica Nicuşor Dan şi Maia Sandu, întâmpinaţi cu aplauze în Piaţa Marii Adunări Naţionale: Limba română este cea care ne uneşte







Republica Moldova. Președinta Moldovei Maia Sandu și președintele României Nicușor Dan au fost întâmpinaţi cu aplauze de cei peste 2000 de paricipanţi la Marea Dictare Națională, care se desfășoară în Piața Marii Adună Naționale.

Preşedinţii celor două state româneşti le-au urât succese participanţilor şi au subliniat importanţa limbii române ca „cae mai puternică punte” dintre Chişinău şi Bucureşti.

Nicușor Dan, prezent la Chişinău de sărbătoarea naţională a moldovenilor „Limba noastră cea română”, a reiterat în discursul său din PMAN că legătura dintre Republica Moldova şi România este veşnică. Şi că cele două state româneşti au nevoie una de alta.

„Sunt foarte emoționat. Tot timpul am considerat limba română un dar. Şi și dumneavoastră ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o în timp în ciuda tuturor presiunilor pentru a păstra această limbă și identitate. Acum, sunteți un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă. Aţi dovedit că sunteţi mai europeni decât europenii. Şi că locul vostru e în UE.

Limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi. România și Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă. Şi e responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți, astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos. Din parte României, toată prietenia și deschiderea de a construi aceste legături. Mult succes participanților”, a declarat Nicușor Dan.

Maia Sandu şi Nicuşor Dan/ Sursa foto: presedinte.md

Limba Română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutulu. Ea ne leagă de valorile și tradițiile noastre. Ea nu trebuie sărbătorită doar o singură zi pe an, ci trebuie cinstită zi de zi. Astfel o păstrăm vie și o transmitem generațiilor noastre.

Limba Română este legătura noastră cu trecutul, cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea, dar și cu viitorul - cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine.

Limba Română nu este doar limbă oficială a Uniunii Europene ci este răspândită pe întreg continentul și dincolo de el. Vă urez tuturor succes”, a declarat Maia Sandu.

Republica Moldova marchează astăzi, 31 august, cea de-a 36-a aniversare de la proclamarea limbii române ca limbă oficială și revenirea la grafia latină. Cu acest prilej, în Capitală și în mai multe localități din țară au loc evenimente dedicate sărbătorii naționale.

Președintele României, Nicușor Dan, se află la Chișinău pentru a celebra, împreună cu președinta Maia Sandu și cetățenii Republicii Moldova, Ziua Limbii Române. Vizita oficială a început la ora 08:40, cu ceremonia de întâmpinare la Reședința de Stat.

Ziua Limbii Române este o sărbătoare națională instituită în Republica Moldova după votul Sovietului Suprem al RSSM, la 31 august 1989, prin care limba română a fost recunoscută drept limbă oficială și s-a revenit la alfabetul latin.