Politica Președintele Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova. Programul anunțat de Administrația Prezidențială







Președintele Nicușor Dan va merge duminică în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române. El va fi primit de președintele Maia Sandu la Reședința de Stat și va lua parte la evenimentul „Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, potrivit Administrației Prezidențiale.

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele va merge duminică în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române.

La ora 08:40, președintele va fi întâmpinat de Maia Sandu la Reședința de Stat. De la ora 10:00, șeful statului va participa la evenimentul „Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde va susţine o alocuțiune la deschiderea evenimentului.

La ora 11:15, Nicușor Dan va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din Strășeni. La 11:45, el va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, organizat la Casa de Cultură din localitate.

Ziua Limbii Române a fost instituită oficial în România în 2013, iar în Republica Moldova este sărbătorită încă din 1990.

În august 1989, aproximativ 750.000 de oameni s-au adunat în centrul Chișinăului și au cerut ca limba română să fie declarată limbă oficială în teritoriile de peste Prut. Sub presiunea protestelor, la 31 august, parlamentul de atunci a adoptat legea.

La mijlocul lunii august, președintele a vizitat Republica Moldova, petrecând câteva zile de vacanță alături de partenera sa și de copii.

Una dintre aparițiile sale a fost la Orheiul Vechi, unde, într-o atmosferă relaxată, a participat împreună cu Maia Sandu la concertul formației Lupii lui Calancea.

Ulterior, Nicușor Dan a mers la Festivalul Zemii din Sipoteni, raionul Călărași. La hramul satelor Ciuciuleni din raionul Hâncești și Mășcăuți din raionul Criuleni a interacționat cu localnicii și s-a fotografiat cu aceștia. De asemenea, a vizitat biserica românească „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, iar împreună cu copiii săi a făcut o drumeție prin pădurea de la Condrița, aflată lângă vila prezidențială.