Cetățean belgian, bătut și jefuit la Chișinău

Republica Moldova. Un cetățean al Regatului Belgiei a fost atacat în dimineața zilei de 28 august, chiar în centrul Chișinăului. Potrivit rudelor, victima a fost bătută cu cruzime, jefuită și a scăpat cu viață ca printr-o minune.

Rudele bărbatului susțin că acesta a venit în Republica Moldova pentru a-și deschide o afacere și pentru a participa la sărbătoare. În ziua cu pricina, acesta a fost ademenit de câteva tinere într-o cafenea, unde a fost obligat să cumpere o băutură. Potrivit relatărilor, în pahar i-ar fi fost adăugat un drog psihotrop. Ulterior, complicii fetelor l-ar fi dus într-un subsol, unde l-au agresat, l-au deposedat de bani și bunuri și au încercat să-l înjunghie cu un cuțit de bucătărie.

În total, patru indivizi l-au târât prin șapte locuri diferite, pentru a îngreuna căutările. În final, bărbatul a fost găsit prin geolocalizare sub Teatrul de Operă și Balet. Acesta era întins pe podea, cu capul spart și într-o baltă de sânge. Agresorii au fugit în momentul intervenției apropiaților victimei.

Victima a zăcut mai mult de 20 de minute pe asfalt, până la sosirea ambulanței.

„Fac apel la toți cei care au fost martori sau știu ceva despre acest incident. Vă rog să ne ajutați să găsim vinovații. Orice informație poate fi crucială. Scrieți-mi un mesaj privat. Contăm pe sprijinul și corectitudinea dumneavoastră”, transmit apropiații bărbatului.

Purtătoareea de cuvânt al IGP, Diana Fetco a declarat pentru Evenimentul Zilei că în noaptea de 28 august, poliția a fost sesizată despre faptul că pe strada Tricolorului din Capitală a fost depistată o persoană agresată la sol. În urma investigațiilor, s-a stabilit că victima, un bărbat de 31 de ani, cetățean străin, se afla într-un local din centrul orașului împreună cu patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani. Ulterior, între aceștia a izbucnit un conflict care a degenerat în agresiune fizică.

„Toți cei patru tineri implicați s-au prezentat benevol la Inspectoratul de Poliție, recunoscând implicarea. Pe caz a fost inițiată o cauză penală în temeiul art. 187 Cod Penal al Republicii Moldova – Jaf, iar polițiștii desfășoară acțiuni de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și adoptarea unei decizii legale. Poliția investighează cazul sub toate aspectele și va asigura tragerea la răspundere a persoanelor implicate”, a declarat Diana Fetco, purtătoarea de cuvânt a IGP.