Politica Ziua Limbii Române aduce restricții de circulație și o vizită oficială la Chișinău a președintelui României







Republica Moldova. În Chișinău, începând cu seara zilei de sâmbătă, 30 august, ora 18:00, și până duminică, 31 august, ora 14:00, circulația transportului va fi sistată pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Pușkin.

Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că restricția a fost instituită în legătură cu organizarea evenimentului „Marea Dictare Națională”, dedicat Zilei Limbii Române. Acțiunea este organizată de Ministerul Educației și Cercetării.

Pe durata închiderii bulevardului, rutele de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate pe străzile adiacente, după traseele stabilite de autorități. De asemenea, troleibuzul turistic nu va circula în zilele de 30 și 31 august.

Totodată, până pe 1 septembrie, ora 05:00, va fi sistată circulația pe strada Columna, între străzile Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni.

În ziua de 31 august, vor fi aplicate și alte restricții de circulație. Astfel, între orele 08:00 și 22:30 va fi închisă strada Alexandru cel Bun, pe segmentul dintre străzile Pușkin și Bănulescu-Bodoni. În plus, între orele 16:00 și 23:50 va fi sistată circulația și pe strada Constantin Tănase, precum și pe bulevardul Grigore Vieru, pe tronsonul dintre străzile Constantin Tănase și Ierusalim, cu excepția transportului public.

Ziua Limbii Române va fi marcată și prin vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, la Chișinău. Acesta urmează să participe duminică, 31 august, împreună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la evenimentele dedicate acestei sărbători naționale.

Cei doi șefi de stat vor lua parte la mai multe manifestări culturale în centrul Chișinăului. Ulterior, Maia Sandu și Nicușor Dan se vor deplasa la Strășeni, unde vor depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu.

Manifestările dedicate Zilei Limbii Române vor continua la Casa de Cultură din Strășeni. La ora 11:45 va fi inaugurat concertul festiv, la care sunt așteptați oficiali, reprezentanți ai administrației publice locale și cetățeni.