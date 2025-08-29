Politica Președintele României, Nicușor Dan, vine la Chișinău de Ziua Limbii Române







Republica Moldova. Președintele României, Nicușor Dan, va efectua duminică, 31 august, o vizită oficială la Chișinău. Nicușor Dan urmează să participe împreună cu cetățenii și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Ziua Limbii Române. Cei doi șefi de stat vor participa la mai multe evenimente culturale dedicate acestei sărbători naționale.

Conform agendei oficiale, vizita începe la ora 08:40, cu ceremonia de întâmpinare a președintelui României la Reședința de Stat din Chișinău. La ora 10:00, cei doi lideri vor deschide evenimentul „Marea Dictare Națională”, organizat în Piața Marii Adunări Naționale. Acolo unde sunt așteptați 2.000 de persoane care își vor testa cunoștințele la limba română.

Ulterior, președinții Maia Sandu și Nicușor Dan se vor deplasa la Strășeni, unde vor depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu. Ziua Limbii Române va continua la Casa de Cultură din Strășeni. La ora 11:45, va fi inaugurat concertul festiv dedicat sărbătorii.

Nicușor Dan a fost într-o vizită privată în Republica Moldova la mijlocul lunii august. Șeful statului român, împreună cu partenera și copiii săi, a petrecut câteva zile de vacanță în Republica Moldova. Apariția surpriză a avut loc la Orheiul Vechi, unde, într-o atmosferă relaxată, Nicușor Dan și președinta Maia Sandu au asistat la concertul formației Lupii lui Calancea.

Ulterior, acesta a participat la Festivalul Zemii din Sipoteni, raionul Călărași, unde s-a delectat cu bucate tradiționale. La hramul satului Ciuciuleni (raionul Hâncești) și Mășcăuți (raionul Criuleni) a făcut baie de mulțime, fotografiindu-se cu localnicii. Președintele României a vizitat și biserica românească „Acoperământul Maicii Domnului” din Ghidighici, iar împreună cu copiii săi a participat la o drumeție prin pădurea de la Condrița, în apropierea vilei prezidențiale.

Chiar dacă nu a ținut discursuri publice și nu au fost organizate conferințe de presă, Nicușor Dan a transmis un mesaj simbolic de sprijin pentru Republica Moldova.

„Este important să ne cunoaștem mai bine și este important și ca oamenii să-și cunoască țările, noi fiind frați, dacă vorbim de Moldova și România. Și îi mulțumesc doamnei președinte Maia Sandu că ne duce în locuri interesante”, a declarat președintele României.