International Prințul Guillaume urcă pe tron. Luxemburg intră într-o nouă eră







Prințul Guillaume va deveni noul Mare Duce al Luxemburgului pe 3 octombrie 2025, după ce tatăl său, Ducele Henri, a anunțat oficial că se retrage din funcția de șef al statului, potrivit The News.

Decizia, prezentată inițial în discursul tradițional de Crăciun al suveranului, marchează încheierea unei domnii de 24 de ani și deschide un nou capitol pentru monarhia luxemburgheză.

Anunțul referitor la Prințul Guillaume a fost făcut chiar de Marele Duce Henri, în cadrul mesajului său din seara de Crăciun 2024.

Într-o declarație încărcată de emoție, acesta a subliniat că „a sosit momentul ca responsabilitățile să fie preluate de o nouă generație”.

Decizia abdicării reprezintă o premieră pentru Luxemburg, unde schimbările la vârful monarhiei sunt rare și de o importanță istorică deosebită.

Prințul Guillaume, în vârstă de 43 de ani, a fost numit Locotenent Reprezentant în octombrie 2024, rol ce i-a permis să se familiarizeze cu îndatoririle regale.

Această funcție i-a oferit ocazia să participe activ la deciziile majore de stat și să pregătească tranziția fără sincope.

Totodată, fotografiile oficiale publicate recent de Curtea Ducală îl arată pregătit să îmbrățișeze noua etapă, alături de soția sa, Prințesa Stéphanie.

Portretele oficiale realizate înaintea încoronării au atras atenția opiniei publice. Într-una dintre imagini, Prințul Guillaume apare într-un costum bleumarin, pe fundalul somptuos al reședinței regale, simbolizând sobrietatea și stabilitatea.

Într-o altă fotografie, el pozează alături de soția sa, Prințesa Stéphanie, îmbrăcată într-o rochie crem elegantă, semn al unității și al sprijinului pe care îl oferă în noul rol.

Planul pentru 3 octombrie 2025 este deja stabilit: ceremonia oficială va marca abdicarea Ducelui Henri și proclamarea fiului său ca Mare Duce.

Surse din cadrul Curții au precizat că evenimentul va reuni atât personalități politice europene, cât și reprezentanți ai caselor regale din regiune, subliniind importanța internațională a momentului.

Prințul Guillaume va prelua tronul într-un context european complex, în care monarhiile constituționale își reafirmă rolul simbolic și diplomatic.

În Luxemburg, unde instituția regală este considerată un factor de stabilitate, așteptările sunt ca noul Mare Duce să continue tradiția tatălui său, dar și să aducă o viziune adaptată prezentului.

Observatorii politici notează că Prințul Guillaume are o pregătire solidă, fiind educat în Marea Britanie, Franța și Elveția, și a reprezentat Luxemburgul în nenumărate misiuni internaționale.

Experiența sa în domeniul social și economic, alături de implicarea activă în proiecte caritabile, îi conferă un profil modern și apropiat de cetățeni.