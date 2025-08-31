Social Rudele Cătălinei, partenera agresorului din Otopeni, au dezvăluit detalii despre viața tinerei







Crima din Otopeni. Agresorul de 28 de ani, care și-a ucis băiețelul vitreg de trei ani și a amenințat că se aruncă de la balcon cu al doilea copil, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit IPJ Ilfov. Partenera lui, Cătălina, riscă la rândul ei să fie arestată, fiind acuzată că a ascuns crima comisă de partener. Rudele tinerei au vorbit la România TV și au oferit detalii despre viața acesteia și greutățile prin care trecea.

Cătălina, partenera agresorului, a crescut într-o familie numeroasă și săracă, cu cinci copii, în satul Piteasca din județul Ilfov. Membrii familiei au vorbit în direct la România TV despre condițiile de viață ale fetei în Otopeni. De mică a fost nevoită să facă față lipsurilor, iar pierderea mamei și starea gravă în care se află tatăl ei la spital au adâncit problemele familiei.

Rudele au relatat abuzurile îndurate de tânăra mamă alături de partenerul ei violent. Sora ei, Cristina, a declarat că bărbatul o izola și o bătea, fără ca aceasta să aibă șansa de a cere ajutor. Aceasta depinde financiar doar de ajutorul social și de alocația copilului.

Cristina a povestit că sora ei era ținută închisă în casă și avea semne de agresiune, inclusiv o rană după ce a fost înjunghiată în picior. Ea a spus că nu și-a putut imagina că tânăra ar putea fi implicată într-o asemenea tragedie, mai ales că își iubea foarte mult copilul.

Rudele au aflat adevărul abia când Cătălina a mers la morgă să ia trupul neînsuflețit și a mărturisit cu greu ce s-a întâmplat. Potrivit acestora, fusese legată la gură cu bandă adezivă și nu a avut cum să ceară ajutor.

Întrebată unde se află tatăl copilului, sora Cătălinei a spus că acesta este plecat în străinătate.

„Tatăl baietelului este plecat afară. Nu o credeam în stare de așa ceva, își iubea foarte mult copilul, trăia din ajutor social și alocația copilului. A simțit frică, era închisă în casă, înjunghiată în picior”, a mai spus aceasta.

La audieri, Cătălina a declarat că nu se înțelegea cu partenerul ei, care consuma alcool și o lovea zilnic, iar copilul era agresat din cauza unor probleme de sănătate.

„Pe copil îl băga în baie, unde îl bătea. Ne punea scotch la gură mie și copilului să nu mai țipăm când ne bate. L-a lovit de 3, 4 ori, apoi a plecat să bea din nou și a zis că ne va omorî. Copilul a leșinat de la lovituri, i-am dat cu oțet, dar nu l-am mai putut face să fie conștient. Agresiunea a fost la apartamentul de la etajul 10, apoi ne-am mutat în celălalt apartament, la etajul 4. Nu mai știu după cât timp am sunat la 112, cred că era 6 dimineața”, a povestit Cătălina, potrivit România TV.