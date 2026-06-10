Social

Gândacii de bucătărie, un coșmar în sezonul cald. Cum poți scăpa de ei definitiv

Comentează știrea
Gândacii de bucătărie, un coșmar în sezonul cald. Cum poți scăpa de ei definitivgândaci. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Gândacii de bucătărie reprezintă una dintre cele mai deranjante probleme din locuințe, mai ales în mediul urban, unde se pot răspândi ușor între apartamente și unde găsesc rapid hrană și umiditate în cantități suficiente. În bucătării apar, de regulă, mai multe specii, însă cel mai frecvent este întâlnit gândacul german (Blattella germanica), urmat de gândacul oriental (Blatta orientalis) și gândacul american (Periplaneta americana).

De ce apar gândacii în bucătărie

Gândacii apar în special acolo unde găsesc resturi alimentare, apă și spații întunecate în care se pot ascunde, motiv pentru care bucătăria devine un punct de atracție dacă nu este întreținută corespunzător.

Zonele cele mai expuse sunt cele din jurul aragazului, chiuvetei, blatului de lucru și coșului de gunoi, deoarece acolo se adună cel mai ușor firimituri sau urme de grăsime, iar chiar și cantități foarte mici de mâncare sunt suficiente pentru a susține o colonie.

frunze dafin

frunze dafin. Sursa foto: Freepik

Cum ajung în locuință

Insectele pot pătrunde în casă prin fisuri din pereți, prin spațiile din jurul țevilor sau prin sistemele de ventilație, iar în blocurile vechi este frecventă migrarea lor între apartamente, ceea ce face ca infestarea să fie greu de controlat dacă nu este tratată la nivel general.

Ah, ce Epocă de Aur, când dacii zburdau liberi prin România Socialistă! Amănunte inedite de la nașterea filmului Burebista
Ah, ce Epocă de Aur, când dacii zburdau liberi prin România Socialistă! Amănunte inedite de la nașterea filmului Burebista
Amenda de circulație în 2026. Cum o poți contesta și în ce condiții poate fi anulată
Amenda de circulație în 2026. Cum o poți contesta și în ce condiții poate fi anulată

De asemenea, plasele de insecte deteriorate sau ferestrele lăsate deschise reprezintă căi directe de acces, mai ales în sezonul cald, când gândacii sunt mai activi și caută noi surse de hrană și adăpost.

Metode mai puțin cunoscute prin care poți scăpa de gândaci

Una dintre cele mai utilizate metode naturale constă în amestecul de bicarbonat de sodiu cu zahăr, deoarece zahărul atrage gândacii, iar bicarbonatul le afectează sistemul digestiv, contribuind astfel la diminuarea treptată a populației din zonele infestate.

Frunzele de dafin sunt o altă metodă simplă, dar eficientă, deoarece mirosul lor puternic acționează ca un repelent natural și poate fi amplasat în dulapuri, colțuri de bucătărie sau lângă coșul de gunoi pentru a descuraja prezența insectelor.

Uleiurile esențiale, în special cel de mentă sau arbore de ceai, pot fi diluate în apă și pulverizate în zonele în care gândacii apar frecvent, deoarece mirosul intens creează un mediu neplăcut pentru aceștia și îi determină să evite spațiul respectiv.

De asemenea, acidul boric amestecat cu făină și zahăr este o altă soluție utilizată des, însă trebuie aplicat cu atenție, mai ales în locuințele unde există copii sau animale de companie, pentru a evita contactul accidental.

Igiena și prevenția pe termen lung

Curățenia constantă este cea mai importantă măsură de prevenție, deoarece eliminarea zilnică a firimiturilor, spălarea vaselor imediat după utilizare și menținerea suprafețelor curate reduc semnificativ șansele de apariție a gândacilor.

În același timp, este important ca zonele greu accesibile, cum ar fi spațiul din spatele electrocasnicelor sau colțurile întunecate ale bucătăriei, să fie curățate periodic, deoarece acolo se pot ascunde ouă sau insecte adulte.

Pentru rezultate pe termen lung, este recomandată și sigilarea fisurilor din pereți, verificarea instalațiilor sanitare și reducerea umidității din locuință, deoarece toate aceste măsuri contribuie la crearea unui mediu neatractiv pentru gândaci.

În situațiile în care infestarea este avansată, metodele naturale pot fi combinate cu intervenții profesionale, astfel încât eliminarea să fie completă și să se reducă riscul reapariției.

Stiri calde

10:11 - Fenomenul care golește România, confirmat de statistici. Ce arată datele din aprilie 2026

10:03 - Cum a devenit Coreea de Nord mai prosperă ca oricând în ultimii 30 de ani. Războiul din Ucraina, factor-cheie

09:55 - Meta a anunțat cea mai importantă schimbare de algoritm din ultimii ani pentru Facebook și Instagram

09:45 - Loredana, artista care a rescris regulile muzicii pop românești. Născută pe 10 iunie

09:37 - Mourinho revine la Real Madrid după 13 ani, iar Marco Silva preia Benfica

09:32 -  Șapte zile în mare, bărbatul s-a luptat cu valurile și a mâncat crabi cruzi

HAI România!

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

România, țara nimănui!

România, țara nimănui!

Sunt acri strugurii, Ilie?

Sunt acri strugurii, Ilie?

Proiecte speciale