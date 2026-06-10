Gândacii de bucătărie reprezintă una dintre cele mai deranjante probleme din locuințe, mai ales în mediul urban, unde se pot răspândi ușor între apartamente și unde găsesc rapid hrană și umiditate în cantități suficiente. În bucătării apar, de regulă, mai multe specii, însă cel mai frecvent este întâlnit gândacul german (Blattella germanica), urmat de gândacul oriental (Blatta orientalis) și gândacul american (Periplaneta americana).

Gândacii apar în special acolo unde găsesc resturi alimentare, apă și spații întunecate în care se pot ascunde, motiv pentru care bucătăria devine un punct de atracție dacă nu este întreținută corespunzător.

Zonele cele mai expuse sunt cele din jurul aragazului, chiuvetei, blatului de lucru și coșului de gunoi, deoarece acolo se adună cel mai ușor firimituri sau urme de grăsime, iar chiar și cantități foarte mici de mâncare sunt suficiente pentru a susține o colonie.

Insectele pot pătrunde în casă prin fisuri din pereți, prin spațiile din jurul țevilor sau prin sistemele de ventilație, iar în blocurile vechi este frecventă migrarea lor între apartamente, ceea ce face ca infestarea să fie greu de controlat dacă nu este tratată la nivel general.

De asemenea, plasele de insecte deteriorate sau ferestrele lăsate deschise reprezintă căi directe de acces, mai ales în sezonul cald, când gândacii sunt mai activi și caută noi surse de hrană și adăpost.

Una dintre cele mai utilizate metode naturale constă în amestecul de bicarbonat de sodiu cu zahăr, deoarece zahărul atrage gândacii, iar bicarbonatul le afectează sistemul digestiv, contribuind astfel la diminuarea treptată a populației din zonele infestate.

Frunzele de dafin sunt o altă metodă simplă, dar eficientă, deoarece mirosul lor puternic acționează ca un repelent natural și poate fi amplasat în dulapuri, colțuri de bucătărie sau lângă coșul de gunoi pentru a descuraja prezența insectelor.

Uleiurile esențiale, în special cel de mentă sau arbore de ceai, pot fi diluate în apă și pulverizate în zonele în care gândacii apar frecvent, deoarece mirosul intens creează un mediu neplăcut pentru aceștia și îi determină să evite spațiul respectiv.

De asemenea, acidul boric amestecat cu făină și zahăr este o altă soluție utilizată des, însă trebuie aplicat cu atenție, mai ales în locuințele unde există copii sau animale de companie, pentru a evita contactul accidental.

Curățenia constantă este cea mai importantă măsură de prevenție, deoarece eliminarea zilnică a firimiturilor, spălarea vaselor imediat după utilizare și menținerea suprafețelor curate reduc semnificativ șansele de apariție a gândacilor.

În același timp, este important ca zonele greu accesibile, cum ar fi spațiul din spatele electrocasnicelor sau colțurile întunecate ale bucătăriei, să fie curățate periodic, deoarece acolo se pot ascunde ouă sau insecte adulte.

Pentru rezultate pe termen lung, este recomandată și sigilarea fisurilor din pereți, verificarea instalațiilor sanitare și reducerea umidității din locuință, deoarece toate aceste măsuri contribuie la crearea unui mediu neatractiv pentru gândaci.

În situațiile în care infestarea este avansată, metodele naturale pot fi combinate cu intervenții profesionale, astfel încât eliminarea să fie completă și să se reducă riscul reapariției.