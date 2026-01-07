Culorile anului 2026 pentru dulapurile de bucătărie. Nuanțele puternice, din nou în trend

Anul 2026 vine cu o schimbare vizibilă în designul bucătăriilor, unde paleta cromatică capătă din nou curaj. După o perioadă dominată de tonuri neutre și minimalism discret, dulapurile de bucătărie se întorc în prim-plan cu nuanțe puternice, menite să ofere personalitate și expresivitate spațiului, spun experții de la Smile Kitchens.

Designerii de interior anticipează că anul 2026 va aduce în prim-plan cinci nuanțe-cheie pentru dulapurile de bucătărie, pe fondul interesului tot mai mare pentru reîmprospătarea acestui spațiu al locuinței.

Contextul economic actual îi determină pe mulți să opteze pentru mici renovări și ajustări de design interior, considerate alternative mai accesibile decât cumpărarea unei mobile noi. Bucătăria, ca punct central al casei, devine astfel un spațiu-cheie pentru investiții inteligente. Tocmai de aceea, selecția culorilor nu mai este doar o chestiune de trend, ci și una de durabilitate estetică.

Experții în design interior și amenajări de bucătării arată că, în 2026, preferințele se îndreaptă către tonuri mai îndrăznețe. Mai exact, potrivit celor de la Smile Kitchens, se remarcă o schimbare clară de direcție: oamenii pun tot mai mult accent pe personalitate, eleganță și pe soluții care să reziste schimbărilor de modă.

În acest context, alegerea culorii pentru dulapurile de bucătărie este un pas foarte important, fie că este vorba despre o simplă revopsire sau despre înlocuirea completă a mobilierului.

Roșu intens și nuanțe de vișiniu revin în forță: Specialiștii în design interior indică o revenire spectaculoasă a paletei de roșu pentru bucătăriile anului 2026. Tonurile de bordo, roșu-sângeriu sau inspirate de vinurile merlot se află în prim-plan. Aplicate cu măsură, aceste culori profunde oferă spațiului o notă de siguranță și rafinament, transformând bucătăria într-un loc primitor și plin de caracter.

Culori închise, cu aer melancolic: Anul acesta marchează ascensiunea nuanțelor întunecate și dramatice. Pruna intensă, griurile apropiate de cărbune și roșurile adânci câștigă teren, în detrimentul verdelui pal sau al albastrului deschis care au dominat 2025. Tendința se îndreaptă clar către culori mai calde, mai bogate și cu o prezență vizuală puternică.

Bucătării cu personalitate: În 2026, culoarea devine un instrument de exprimare. Bucătăriile nu mai sunt doar funcționale, ci și un manifest estetic. Rozurile, galbenul și alte nuanțe vesele sunt alese pentru a reflecta stilul și energia celor care locuiesc în casă, aducând un plus de originalitate spațiului.

Chiar dacă paletele dramatice câștigă popularitate, nuanțele deschise nu dispar. Albastrul pal și albul pur rămân opțiuni sigure, apreciate pentru aspectul lor curat, luminos și ordonat. În plus, aceste culori sunt considerate atemporale și ușor de integrat în diferite stiluri de design.

Palete calde și influențe naturale: De asemenea, pentru 2026, se remarcă și o orientare clară către tonuri pământii. Adrian Stoneham, directorul general al Stoneham Kitchens, vorbește despre popularitatea culorilor precum bejul-cenușiu de tip „ciupercă” sau maroul deschis.

Aceste nuanțe sunt adesea combinate cu fronturi din stejar sau nuc natural, pentru a crea o atmosferă confortabilă și primitoare. Lemnul devine element-cheie, prezent în rafturi deschise, extensii personalizate sau zone de mic dejun, adăugând textură și profunzime designului final, potrivit Express.