Cât de des trebuie înlocuiți bureții de vase și tocătoarele din bucătărie 

Bureții de vase și tocătoarele se numără printre obiectele din bucătărie care intră frecvent în contact cu resturi alimentare, umezeală și suprafețe pe care se pregătește mâncarea. Din acest motiv, nu contează doar modul în care sunt curățate, ci și perioada în care rămân folosite. Specialiștii arată că înlocuirea lor la timp contribuie la reducerea riscului de contaminare și ajută la menținerea unei igiene mai bune în bucătărie.

În cazul tocătoarelor, recomandările nu indică un interval fix, de tipul o dată la câteva săptămâni sau luni, ci pun accent pe gradul de uzură. USDA arată că atât tocătoarele din lemn, cât și cele din plastic se uzează în timp și trebuie înlocuite când devin excesiv de tocite sau dezvoltă șanțuri greu de curățat.

Aceeași recomandare apare și la FDA, care precizează că bacteriile se pot dezvolta în caneluri și fisuri care nu mai pot fi curățate bine. Practic, un tocător se schimbă în momentul în care suprafața lui nu mai rămâne netedă și curată după spălare.

Totodată, USDA recomandă folosirea unor tocătoare separate: unul pentru carne, pește și carne de pasăre crude și altul pentru fructe, legume, pâine sau alte alimente gata de consum. După fiecare utilizare, tocătorul trebuie spălat cu apă caldă și detergent, iar suprafețele de lucru și ustensilele trebuie curățate după fiecare tip de aliment.

Bureții de vase trebuie schimbați mult mai des decât cred multe persoane. NSF arată că bureții trebuie înlocuiți frecvent, la aproximativ două săptămâni sau mai devreme, dacă se rup, miros neplăcut ori rămân murdari după clătire.

Recomandarea nu se limitează la schimbarea periodică. CDC arată că, dacă se folosește un burete pentru curățare, acesta poate fi dezinfectat seara, fie în cuptorul cu microunde timp de 30 de secunde, fie în mașina de spălat vase. NSF recomandă o măsură asemănătoare, dar cu două minute în cuptorul cu microunde pentru buretele umed, o dată pe zi.

Chiar și așa, dezinfectarea nu înseamnă că buretele poate fi păstrat la nesfârșit. Dacă materialul începe să se destrame, capătă miros persistent sau rămâne încărcat cu grăsime și resturi, el trebuie aruncat. În același timp, NSF arată că lavetele și prosoapele de bucătărie pot fi o variantă mai ușor de igienizat, fiindcă pot fi spălate la ciclu de igienizare sau cu înălbitor și trebuie schimbate la una-două zile.

Pe lângă bureți și tocătoare, este recomandată schimbarea periodică și a cârpelor sau prosoapelor de bucătărie folosite la șters suprafețe ori vase. Acestea ar trebui înlocuite la una-două zile, deoarece se udă rapid și intră frecvent în contact cu blaturile, chiuveta și mâinile.

De asemenea, trebuie schimbate și ustensilele care ajung să aibă margini ciobite, fisuri sau zone dificil de spălat. Specialiștii arată că obiectele folosite la pregătirea alimentelor trebuie să poată fi curățate complet, iar atunci când suprafața lor nu mai permite acest lucru, ele trebuie înlocuite.