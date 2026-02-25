Schimbare importantă pentru aceste produse din supermarketuri. Românii nu vor mai putea fi înșelați

O schimbare importantă pentru români s-ar putea produce la nivelul cărnii pe care o cumpără din supermarketuri. Foarte mult esortimente ce ajung din import, din țări membre ale UE, sunt etichetate drept „carne proaspătă”, deși produsele sunt congelate și apoi decongelate. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, azi, că va discuta cu premierul Ilie Bolojan, pentru a lua măsuri în această privință.

Și producătorii au fost anunțați de ministru că se urmărește modificarea legislației. Ministrul a spus că a luat decizia de a schimba Ordinul 183 și Ordinul 494 din 2002, împreună cu reprezentanți ANSVSA și ANPC, astfel încât carnea de porc scoasă la vânzare în magazinele de retail să fie inscripționată drept „decongelată”. Iar carnea proaspătă, care a ieșit din abator să aibă 48 de ore și un termen de valabilitate de șase zile.

Barbu a mai spus că știe problemele din zona cărnii de porc și le-a semnalat și la Consiliul AgriFish din Comisia Europeană. Carnea de porc produsă de fermierii români are un preț foarte mic, iar pierderile înregistrate în fermele românești sunt de 30%.

„Nu voi accepta niciodată ca în România să vedem un preţ la carnea de porc în magazinele de retail de 17,18, 20 de lei pe kilogram, iar porcul în viu să plece de la poarta fermei cu 4,8 lei pe kilogram.

Este fără precedent ca un purcel care are un cost de producţie de aproape 80 euro, băgat într-o fermă de gras, ţinut trei luni cu cheltuieli pentru îngrăşare, să ajungă la 110 kg şi să fie vândut cu 85 euro”, a mai spus ministrul Agriculturii în timpul unei întâlnirii cu crescătorii de porci.

„Trebuie să vedem preţul de la poarta fermei şi preţul magazinului de retail din România. Sunt diferenţe foarte mari pentru că poate exista pe acest lanţ o practică neloială între producătorul de carne, abator şi magazinul de retail”, a mai afirmat Barbu.