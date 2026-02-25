Economie

Ministrul Agriculturii vrea să impună magazinelor nivelul de adaos pentru produsele de marcă proprie

Ministrul Agriculturii vrea să impună magazinelor nivelul de adaos pentru produsele de marcă proprieSupermarket. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Producătorii români trebuie să fie prezenți pe rafturile magazinelor de retail cu produse sub brand propriu, la prețuri corecte, fără diferențe semnificative față de mărcile supermarketurilor, afirmă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Oficialul a atras atenția că nu este normal ca litrul de lapte marcă proprie să coste 4,90 lei, în timp ce același produs lansat pe piață sub brand românesc să fie vândut cu 9 lei.

Reguli noi pentru producători

Ministrul a explicat că alinierea adaosului comercial pe aceeași categorie de produse elimină practicile neloiale dintre brandurile românești și mărcile proprii și asigură un preț corect pentru producători.

Barbu a adăugat că modificarea Directivei 733 privind practicile comerciale neloiale a fost solicitată încă din 2025, în Consiliul Agri-Fish, iar discuțiile cu Comisia Europeană au vizat un adaos comercial unitar, indiferent dacă produsul este marcă proprie sau brand național.

„De aceea cred că trebuie să aliniem acest adaos comercial practicat pe aceeaşi categorie de produs, iar eu vă spun că prin această aliniere nu mai există practică neloială între brandul românesc şi marca apropie, iar producătorii vor vinde la un preţ corect, iar aceste produse vor fi pe rafturile magazinului de retail din România”, a afirmat Florin Barbu.

Totodată, ministrul a cerut interzicerea refacturării remizelor și riscurilor, o practică prin care unele magazine refacturau 25% din valoarea produselor livrate de procesatorii români.

Ministrul Agriculturii

Ministrul Agriculturii Sursa foto: Facebook /Florin Barbu

Promisiuni pentru fermieri

Ministrul a dat asigurări că nici fermierii, nici producătorii nu vor fi afectați, subliniind că astfel se corectează diferențele de preț și se elimină practica neloială.

„Ce înseamnă acest lucru? În momentul de faţă este o practică neloială către producătorii români şi către fermierii români, prin care anumite magazine refacturează 25% din valoarea produselor livrate de către procesatorii români”, a explicat ministrul.

lapte

Lapte. Sursa foto: Freepik

Ministrul Florin Barbu, explicații pentru producători

Florin Barbu a mai spus că adaosul comercial pe brandul românesc este în prezent mult mai mare decât cel aplicat pe marcă proprie și că un adaos unitar ar egaliza prețurile. Referitor la acuzațiile că măsura ar fi inspirată de proiectul AUR depus în Parlament, ministrul a spus că a propus această idee încă din 2024.

