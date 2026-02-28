Cât plătesc parlamentarii pe mâncare. Radu Miruță: Mai scump decât la restaurant

Ministrul Apărării, Radu Miruță, afirmă că prețurile din cantina Parlamentului nu mai sunt deloc mici, ba chiar depășesc tarifele unor restaurante din apropiere. Deputat USR din 2020, Miruță susține că nu a întâlnit niciodată sumele foarte reduse despre care s-a vorbit în spațiul public în anii trecuți și explică faptul că, în prezent, preferă să ia masa la popota Ministerului Apărării.

Oficialul a făcut aceste declarații într-o discuție despre costurile meselor zilnice și diferențele dintre cantina legislativului și cea din minister.

Întrebat unde mănâncă în această perioadă, Radu Miruță a precizat că, odată cu preluarea funcției guvernamentale, a ales varianta din cadrul ministerului: „La popotă acum, că sunt în Ministerul Apărării”.

Referindu-se la costurile din Parlament, ministrul a respins ideea că mesele ar fi foarte ieftine, așa cum s-a vehiculat în trecut: „La Parlament sunt foarte scumpe.”

El a explicat că, în cei cinci ani de mandat, nu a regăsit prețurile reduse invocate frecvent în dezbaterile publice și că, în prezent, costurile ar fi chiar mai mari decât la un restaurant din apropiere:

„Eu nu am prins-o niciodată. Sunt parlamentar la al doilea mandat, adică de cinci ani. N-am prins niciodată sumele alea cu 3,23 lei, cu 7,23 lei. Sunt mai scumpe decât la restaurantul de peste drum. Sunt foarte scumpe la Parlament”.

În ceea ce privește cheltuielile din cadrul Ministerului Apărării, Radu Miruță a explicat că plata se face centralizat, la final de lună, în funcție de zilele în care a servit masa:

„La minister, vă spun cinstit că plătesc o dată pe lună. Adică în fiecare zi în care mănânc se contabilizează şi la finalul lunii plătesc. Am plătit luna trecută, cred că vreo 270 sau 300 de lei. Dar n-am mâncat în fiecare zi.”

Declarațiile sale vin în contextul în care, în urmă cu un an, în spațiul public se discuta despre tarife foarte scăzute la cantina Parlamentului. La acel moment, pentru un meniu complet format din două feluri de mâncare, garnitură și desert, prețul era prezentat ca fiind sub 25 de lei.

Un exemplu de meniu includea supă de pui cu tăiței de casă sau supă de ceapă, carne de porc picantă la tigaie cu mămăligă, salată de varză și desert, la un cost de 24 de lei, sumă considerată redusă comparativ cu restaurantele obișnuite. De asemenea, în 2025, preparatele individuale aveau prețuri precum 18 lei pentru tigaie picantă de porc, 5 lei pentru o porție de mici de 65 de grame, 18 lei pentru ceafă de porc la grătar, 17 lei pentru piept de pui la grătar, 3 lei pentru cârnați afumați, 15 lei pentru varză călită cu cârnați și 35 de lei pentru ossobuco din curcan cu piure de cartofi.

Diferențele de percepție privind costurile din restaurantul Parlamentului au alimentat în timp dezbateri despre avantajele de care beneficiază aleșii față de cetățenii obișnuiți, în condițiile în care aceleași preparate pot avea prețuri mai mari în alte unități din Capitală.