Ședință extraordinară de Guvern. Reforma administrației va fi adoptată prin OUG

Guvernul urmează să adopte marți ordonanța de urgență privind reforma administrației publice, un act normativ care prevede concedierea a 13.000 de funcționari din primării, reducerea cu 10% a bugetelor de salarii, majorarea amenzilor neplătite cu până la 60% și dublarea impozitului, pentru o perioadă de cinci ani, în cazul proprietarilor care au construit fără autorizație.

Executivul a inclus în OUG diminuarea cu 10% a bugetelor alocate salariilor în sectorul public. Deși anumite domenii vor fi exceptate de la această reducere directă, nici acestea nu vor fi ferite de scăderea fondurilor disponibile. Printre sectoarele exceptate se află învățământul de stat (preuniversitar), cultura, spitalele publice, serviciile publice de ambulanță, sistemul de apărare, ordinea publică și securitatea națională.

Ordonanța introduce și măsuri privind pensionarea personalului din structurile de forță. Astfel, în termen de 30 de zile de la adoptare, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne trebuie să elaboreze un proiect de lege care să accelereze creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani pentru militari, polițiști și angajații din serviciile de informații.

În ceea ce privește restructurarea aparatului administrativ, documentul prevede disponibilizarea a 13.000 de funcționari publici. La aceștia se vor adăuga peste 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor.

Totodată, amenzile neachitate vor fi majorate, iar statul va putea recupera taxele restante prin reținerea acestora din datoriile sociale.

Liderii Coaliției au convenit luni asupra celor două ordonanțe de urgență: una privind măsurile de relansare economică și cealaltă referitoare la reforma administrației locale și centrale. Adoptarea noilor prevederi depinde însă de avizul Consiliului Economic și Social, așteptat înaintea ședinței programate la ora 18.00.

Pachetul dedicat relansării economice va include investiții în domeniul apărării și cercetării, precum și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii. Impactul acestor măsuri trebuie integrat în legea bugetului pentru 2026, motiv pentru care elaborarea bugetului a fost temporar blocată.

În cadrul ședinței Coaliției din 23 februarie au început și discuțiile privind bugetul, însă fără a se ajunge la un consens. Surse politice susțin că PSD a solicitat prezentarea cifrelor înaintea continuării negocierilor, urmând ca o nouă rundă de discuții să aibă loc miercuri.