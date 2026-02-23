Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse

Coaliția de guvernare a convenit, luni, în ședință, asupra unui set de măsuri care include, printre altele, reducerea impozitului cu 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și cu 15% pentru cele cu o vechime între 50 și 100 de ani. De asemenea, impozitele pentru clădiri și mașini scad pentru persoanele cu handicap, astfel încât cele cu handicap grav vor primi o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat o reducere de 25%, cu aplicarea unor plafoane valorice, potrivit unui comunicat emis de PNL.

PNL a transmis, printr-un comunicat oficial, că în ședința Coaliției de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord privind un set de măsuri care vizează modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.

Coaliția a decis să adopte, în ședință de Guvern, reforma administrației centrale și locale, un pachet care urmărește eliminarea suprapunerilor dintre instituții și eficientizarea proceselor interne.

Potrivit comunicatului, „scopul reformei este creşterea calităţii actului administrativ şi reducerea costurilor statului”.

„Ministerul Finanţelor şi Ministerul Economiei vor finaliza ultimele detalii tehnice necesare pentru ca pachetul de relansare economică să poată fi supus adoptării Guvernului simultan cu pachetul dedicat administraţiei centrale şi locale”, se arată în comunicat.

Coaliția a convenit să introducă măsuri fiscale privind patrimoniul construit. Astfel, impozitul pentru clădirile mai vechi de 100 de ani va scădea cu 25%, iar pentru cele cu o vechime între 50 și 100 de ani reducerea va fi de 15%.

Coaliția a mai stabilit, în unanimitate, cotele de reducere aplicate impozitelor pentru clădiri și mașini în cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat. Astfel, persoanele cu handicap grav vor beneficia de o reducere de 50%, iar persoanele cu handicap accentuat de o reducere de 25%, cu introducerea unor plafoane valorice.

Totodată, Coaliția a mandatat Ministerul Finanțelor să redacteze textul de lege astfel încât să poată fi acomodate, din punct de vedere administrativ, regularizările pentru cei care au plătit deja.