Mașină căzută în râul Bahlui, la Iași. Conducătorul auto a ajuns la spital

- Bianca Ion
- 23 februarie 2026, 10:34
O femeie a fost rănită, luni dimineață, după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și a ajuns în râul Bahlui, în municipiul Iași. Victima a reușit să iasă singură din mașină înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. După acordarea primului ajutor, aceasta a fost transportată la spital, anunță ISU Iași.
Mașină căzută în râul Bahlui, la Iași
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a transmis că apelul la 112 a fost primit în cursul dimineții, fiind semnalat faptul că un autoturism a căzut în albia râului, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan.
La locul indicat au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), în total 13 pompieri militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.
La sosirea echipajelor, s-a constatat că autoturismul ieșise de pe șosea și ajunsese în albia râului. Femeia aflată la volan reușise să se evacueze din mașină înainte de intervenția salvatorilor și a fost găsită pe mal. Potrivit informațiilor transmise de pompieri, aceasta era conștientă și cooperantă în momentul evaluării medicale efectuate de echipajul EPA.
Pompierii din Iași au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire
Conform datelor furnizate de pompierii militari ieșeni, în autoturism nu se mai aflau alte persoane. După ce i-au fost acordate îngrijiri la fața locului, femeia a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.
Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire, verificarea perimetrului și sprijinirea operațiunilor de scoatere a autoturismului din albia râului în condiții de siguranță. Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.
Recomandări preventive pentru șoferi
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași atrage atenția asupra necesității unui comportament responsabil în trafic, mai ales în condiții de drum dificile. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza în funcție de starea carosabilului și să evite manevrele bruște, în special în zonele unde există risc de derapaj sau în apropierea cursurilor de apă.
De asemenea, conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe este strict interzisă, iar păstrarea unei distanțe sigure față de marginea drumului, mai ales în sectoarele fără parapete de protecție, poate preveni accidente grave. În cazul producerii unui eveniment rutier, apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 este esențială pentru intervenția rapidă a echipajelor specializate.
Reprezentanții ISU Iași reamintesc că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive contribuie direct la protejarea vieții și a bunurilor. Cetățenii pot găsi informații utile despre comportamentul adecvat în situații de urgență pe platforma www.fiipregatit.ro și prin intermediul aplicației DSU, destinată informării rapide a populației. „Descarcă aplicația DSU – fii informat, fii pregătit!”, a transmis căpitan Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iași.
