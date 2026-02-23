Mașină căzută în râul Bahlui, la Iași. Conducătorul auto a ajuns la spital

O femeie a fost rănită, luni dimineață, după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit carosabilul și a ajuns în râul Bahlui, în municipiul Iași. Victima a reușit să iasă singură din mașină înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la fața locului. După acordarea primului ajutor, aceasta a fost transportată la spital, anunță ISU Iași.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași a transmis că apelul la 112 a fost primit în cursul dimineții, fiind semnalat faptul că un autoturism a căzut în albia râului, între Podul Metalurgie și Podul Sfântul Ioan.

La locul indicat au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), în total 13 pompieri militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

La sosirea echipajelor, s-a constatat că autoturismul ieșise de pe șosea și ajunsese în albia râului. Femeia aflată la volan reușise să se evacueze din mașină înainte de intervenția salvatorilor și a fost găsită pe mal. Potrivit informațiilor transmise de pompieri, aceasta era conștientă și cooperantă în momentul evaluării medicale efectuate de echipajul EPA.

Conform datelor furnizate de pompierii militari ieșeni, în autoturism nu se mai aflau alte persoane. După ce i-au fost acordate îngrijiri la fața locului, femeia a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire, verificarea perimetrului și sprijinirea operațiunilor de scoatere a autoturismului din albia râului în condiții de siguranță. Cazul a rămas în atenția autorităților competente, care urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul.