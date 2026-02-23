Greșeala care poate costa peste o mie de lei în trafic. Regula din Codul Rutier ignorată de mulți șoferi

Transportul minorilor în autoturisme este supus unor reguli clare, iar nerespectarea lor poate aduce sancțiuni semnificative pentru conducătorii auto. Autoritățile atrag atenția că orice copil aflat într-un vehicul trebuie asigurat corespunzător, fie cu centura de siguranță, fie prin intermediul unui scaun auto adaptat vârstei și dimensiunii sale, potrivit Codului Rutier. În caz contrar, amenzile pot ajunge la peste 1.000 de lei și sunt însoțite de puncte de penalizare.

Codul Rutier în vigoare stabilește că minorii trebuie transportați în condiții care să le asigure protecția în cazul unui impact. În cazul copiilor cu vârsta sub trei ani, utilizarea unui scaun special omologat este obligatorie. De asemenea, aceștia nu pot fi așezați pe locul din față al unui autoturism obișnuit dotat cu sisteme de siguranță.

Există totuși situații speciale, cum ar fi transportul în taxi sau în mijloacele de transport public, unde copiii pot ocupa orice loc, cu excepția celui din dreapta-față. Regula este menită să reducă riscurile în eventualitatea unei coliziuni frontale, considerată una dintre cele mai periculoase situații din trafic.

Pentru copiii cu vârsta de peste trei ani și cu o înălțime mai mică de 1,5 metri, legea permite transportul în vehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță, însă doar pe alte locuri decât cel al pasagerului din față. În schimb, în mașinile dotate cu sisteme de protecție, copiii care nu depășesc 135 de centimetri trebuie fixați obligatoriu în scaune speciale pentru copii, omologate și montate corespunzător.

Pentru minorii care au peste 135 de centimetri înălțime, transportul se poate face utilizând centura de siguranță a autovehiculului, cu condiția ca aceasta să fie poziționată corect și să nu treacă peste gât sau peste fața copilului. Alternativ, dacă există un scaun special adecvat, acesta poate fi folosit în continuare pentru un plus de protecție.

În mod obișnuit, scaunele pentru copii trebuie montate pe bancheta din spate a mașinii. Totuși, legea permite, în mod excepțional, instalarea acestora pe locul din față, cu respectarea unor condiții stricte. Scaunul trebuie orientat invers direcției de mers, iar airbag-ul frontal aferent acelui loc trebuie dezactivat. Doar în aceste condiții se reduce semnificativ riscul unor leziuni grave în cazul declanșării airbag-ului.

Prin aceste prevederi, legislația urmărește adaptarea măsurilor de protecție la caracteristicile fizice ale copilului, astfel încât poziționarea în vehicul să nu devină un factor suplimentar de pericol în cazul unui accident.

Conducătorii auto care nu respectă obligația de a asigura minorii cu centuri sau scaune omologate riscă sancțiuni financiare considerabile. Amenzile prevăzute de lege sunt cuprinse între 810 și 1.012,5 lei, echivalentul a patru sau cinci puncte-amendă. Pe lângă sancțiunea pecuniară, șoferii primesc și trei puncte de penalizare.

Astfel, cadrul legal combină măsuri financiare și administrative pentru a descuraja încălcarea regulilor și pentru a accentua responsabilitatea conducătorilor auto față de cei mai vulnerabili pasageri.

Reglementările vin în contextul în care accidentele rutiere în care sunt implicați copii pot avea urmări extrem de grave. Utilizarea incorectă a centurilor sau a scaunelor auto sporește riscul de rănire severă în cazul unui impact. De aceea, autoritățile recomandă verificarea periodică a modului în care sunt montate scaunele pentru copii, precum și ajustarea corectă a centurilor de siguranță, pentru a asigura un nivel maxim de protecție la fiecare deplasare.