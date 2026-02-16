Ciucu vrea schimbări majore la STB: Consumă cât o primărie de sector. A ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov

Datoria curentă a STB este de 1,6 miliarde de lei, iar serviciul de transport public ne costă anual cca. 1,7 miliarde de lei, afirmă primarul Ciprian Ciucu. Într-o postare de pe Facebook, primarul Capitalei a adus în prim-plan disproporția dintre numărul angajaților și costurile operaționale înregistrate la nivelul Societății de Transport: aproximativ 250 de economiști și 200 de directori și șefi activează în fruntea STB, în timp ce întreaga Administrație Prezidențială are aproximativ 200 de angajați.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat pe Facebook că își petrece serile studiind organigrama și modul de funcționare al Societății de Transport București (STB). El a descris procesele de management ale companiei drept „absurde”, situându-le între comicul piesei „Rinocerii” de Eugen Ionescu și birocratia rigidă a lui Kafka.

„Nu știu cum vă petreceți dvs. seara, dar eu mi-am luat laptopul și studiez organigrama și "procesele de management" ale STB. În acest caz "procese de management" este un eufemism pentru absurdul plasat undeva între conformismul dintre "Rinocerii" lui Ionescu și birocratia opresivă și impresonală a la Kafka. Totul pe bani mulți, sume uriașe, astronomice!! (…) În STB avem cca. 250 de economiști și cca. 200 de directori și șefi. La toată Administrația Prezidențială lucrează cca. 200 de oameni”, a scris el pe Facebook.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a atras atenția asupra costurilor ridicate ale Societății de Transport București (STB). Datoria curentă a companiei se ridică la 1,6 miliarde de lei, iar cheltuielile anuale pentru transportul public ajung la aproximativ 1,7 miliarde de lei – echivalentul întregului buget al municipiului Brașov, care include școli, spitale, infrastructură și alte servicii publice. La nivelul Bucureștiului, STB cheltuiește cât o primărie de sector, comparativ cu bugetele medii ale sectoarelor, între 2,7 și 3 miliarde de lei, susține el

Ciucu a subliniat că, deși STB nu este subordonată direct Primarului General, ci Consiliului General și ADITPBI, se implică personal în analiza datelor și pregătirea unor măsuri de eficientizare.

„Bugetul municipiului Brașov este de 1,7 miliarde. Cu scoli, spitale, deșeuri, parcuri, străzi, investiții, turism, poliție locală etc. etc.Deci, acum, STB-ul a ajuns sa ne coste cât două municipii Brașov. Bugetul mediu al sectoarelor din București este de cca. 2,7 - 3 miliarde de lei. STB consumă cât o primărie de sector. Sectorul 7...”, a continuat edilul.

Primarul a anunțat că vor urma întâlniri cu conducerea STB și cu sindicatele pentru a stabili un plan de restructurare și reeșalonare bugetară.

„Voi veni în fața dumneavoastră cu o soluție. Dar va fi important să fie susținută și de către Consiliul General, a cărui treabă sunt nevoit să o fac eu! Vă reamintesc ca STB are Consiliul de Administrație propriu, desemnat de membri ai Consiliului General! Ce face acel CA în afară de a încasa indemnizații?!? Vă reamintesc, încă o dată, Consiliul General a refuzat auditul propus de către mine! Voi reuși doar dacă veți fi cu mine! Dați mai departe și să se știe! JE NE CAPITULE PAS!”, a încheiat el.