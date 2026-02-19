Camioanele pot traversa din nou frontiera. Restricțiile impuse din cauza ninsorilor, eliminate

Potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal, activitatea în punctele de trecere a frontierei se desfășoară în regim normal. Autoritățile recomandă însă șoferilor să verifice din timp starea drumurilor și situația din posturile vamale, să evite deplasările care nu sunt strict necesare și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să respecte indicațiile polițiștilor de frontieră și ale echipelor din teren.

În ultimele 24 de ore, efectele ninsorilor din 18 februarie au generat numeroase solicitări către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Instituția a anunțat că angajații săi au intervenit în 85 de misiuni, majoritatea fiind legate de condițiile meteorologice dificile.

Dintre acestea, 42 de intervenții au vizat deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase înzăpezite sau derapate. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în raioanele Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia și în UTA Găgăuzia.

Salvatorii au acordat sprijin și echipajelor medicale care nu au putut ajunge la pacienți din cauza drumurilor impracticabile. Astfel de situații au fost raportate în raioanele Hâncești, Taraclia, Căușeni și în UTA Găgăuzia, unde intervenția promptă a echipelor IGSU a permis transportarea în siguranță a persoanelor care aveau nevoie de îngrijiri medicale.

Condițiile meteo au favorizat și producerea unor accidente rutiere. În apropierea localității Todirești, raionul Anenii Noi, un autoturism și un microbuz au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, o pasageră a rămas blocată în interiorul autoturismului. Salvatorii au intervenit pentru descarcerarea victimei, care ulterior a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital. Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autorități.

În total, la lucrările de gestionare a situațiilor excepționale au fost antrenați 335 de angajați ai IGSU, cu 88 de unități de tehnică specializată.

Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, toate drumurile naționale sunt în prezent practicabile, iar traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat după ridicarea restricțiilor impuse din cauza ninsorilor și poleiului.

În ultimele ore, 230 de utilaje speciale și 155 de muncitori rutieri au acționat pentru deszăpezire și combaterea lunecușului. Intervențiile au vizat în special sectoarele unde s-au înregistrat depuneri consistente de zăpadă pe carosabil. Cu toate acestea, pe unele porțiuni drumurile rămân parțial înzăpezite.

Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța regulamentară și să evite manevrele riscante, mai ales în apropierea utilajelor de deszăpezire. Intervențiile vor continua în funcție de evoluția vremii.