O mașină în care se aflau șase persoane s-a răsturnat în județul Teleorman. Doi pasageri au fost transportați la spital 

Un accident grav a avut loc duminică dimineața, în județul Teleorman, unde o mașină în care se aflau șase persoane a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat. La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje de salvare, potrivit ISU Teleorman.

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 6.00. Potrivit ISU Teleorman, „pompierii militari au fost alertați de producerea unui eveniment rutier în localitatea Botoroaga, cu un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, în care se aflau șase persoane, cu posibilitatea ca victimele să fie încarcerate.”

La intervenție au participat salvatorii de la Punctul de Lucru Drăgănești Vlașca, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, au acționat o autospecială de descarcerare de la Detașamentul de Pompieri Alexandria, un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Videle și două echipaje medicale ale SAJ Teleorman.

Reprezentanții ISU au transmis că, la sosirea forțelor de intervenție, toți pasagerii ieșiseră din autoturism și erau conștienți și cooperanți. Totuși, echipajele medicale au transportat două persoane la spital.

„La sosirea forțelor de intervenție, toți pasagerii erau ieșiți din autoturism, conștienți și cooperanți. După ce au fost asistate la fața locului și au primit primul ajutor calificat, două persoane, care acuzau dureri toracice și la nivelul umărului au decis să meargă la spital pentru investigații medicale amănunțite și îngrijiri de specialitate”, a anunțat ISU Teleorman.

Pompierii au rămas la fața locului și au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. În același timp, polițiștii au preluat cazul și au început cercetările.

Reamintim că, în cursul nopții, în jurul orei 02:00, un autoturism s-a răsturnat pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanța, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență. Trei persoane au fost implicate în accident, toate fiind conștiente și cooperante la sosirea salvatorilor.

Două dintre victime, două tinere de 19 ani, au ajuns la spital pentru investigații suplimentare, iar tânărul de 21 de ani a primit îngrijiri la fața locului.