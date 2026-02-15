Social

O mașină în care se aflau șase persoane s-a răsturnat în județul Teleorman. Doi pasageri au fost transportați la spital 

Comentează știrea
O mașină în care se aflau șase persoane s-a răsturnat în județul Teleorman. Doi pasageri au fost transportați la spital Poliție. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Un accident grav a avut loc duminică dimineața, în județul Teleorman, unde o mașină în care se aflau șase persoane a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat. La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje de salvare, potrivit ISU Teleorman.

Accident grav în județul Teleorman

Accidentul a avut loc duminică, în jurul orei 6.00. Potrivit ISU Teleorman, „pompierii militari au fost alertați de producerea unui eveniment rutier în localitatea Botoroaga, cu un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, în care se aflau șase persoane, cu posibilitatea ca victimele să fie încarcerate.”

La intervenție au participat salvatorii de la Punctul de Lucru Drăgănești Vlașca, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, au acționat o autospecială de descarcerare de la Detașamentul de Pompieri Alexandria, un echipaj SMURD de la Detașamentul de Pompieri Videle și două echipaje medicale ale SAJ Teleorman.

Două persoane au fost transportate la spital

Reprezentanții ISU au transmis că, la sosirea forțelor de intervenție, toți pasagerii ieșiseră din autoturism și erau conștienți și cooperanți. Totuși, echipajele medicale au transportat două persoane la spital.

Aur pentru tenisul de masă românesc. Szocs și Ionescu triumfători în India
Aur pentru tenisul de masă românesc. Szocs și Ionescu triumfători în India
Cum să împachetezi eficient pentru orice tip de vacanță
Cum să împachetezi eficient pentru orice tip de vacanță
Accident Teleorman

Accident Teleorman. Sursa foto: Captură video Facebook

„La sosirea forțelor de intervenție, toți pasagerii erau ieșiți din autoturism, conștienți și cooperanți. După ce au fost asistate la fața locului și au primit primul ajutor calificat, două persoane, care acuzau dureri toracice și la nivelul umărului au decis să meargă la spital pentru investigații medicale amănunțite și îngrijiri de specialitate”, a anunțat ISU Teleorman.

Pompierii au rămas la fața locului și au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. În același timp, polițiștii au preluat cazul și au început cercetările.

Accident în municipiul Constanța

Reamintim că, în cursul nopții, în jurul orei 02:00, un autoturism s-a răsturnat pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanța, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență. Trei persoane au fost implicate în accident, toate fiind conștiente și cooperante la sosirea salvatorilor.

Două dintre victime, două tinere de 19 ani, au ajuns la spital pentru investigații suplimentare, iar tânărul de 21 de ani a primit îngrijiri la fața locului.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Enki spune:
    15 februarie 2026 la 12:17

    Bate-o vina de democrație!

Stiri calde

12:35 - Jocurile clasice greu de câștigat. Testul suprem pentru minte și răbdare
12:29 - Viktor Orban, după ce Volodimir Zelenski a spus că acesta se gândește doar să-și mărească burta: Există un lucru pe c...
12:17 - Fotografie rară cu Prințul Harry și Lilibet, postată de Meghan Markle de Ziua Îndrăgostiților
12:11 - O mașină în care se aflau șase persoane s-a răsturnat în județul Teleorman. Doi pasageri au fost transportați la spital 
12:04 - Veneția, gaură în buzunar. Taxe peste taxe și cea mai scumpă cazare din lume
11:55 - Aur pentru tenisul de masă românesc. Szocs și Ionescu triumfători în India

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale