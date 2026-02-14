Mama fetiței internate cu răni grave din Teleorman, reținută. Ce spun autoritățile

Mama unei fetițe de patru ani din Teleorman a fost reținută de autorități după ce copilul a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu cu răni grave, inclusiv traumatism cranian, și alte urme de violență pe corp, potrivit IPJ Gorj.

În aceeași anchetă, a fost reținut și concubinul femeii, despre care anchetatorii suspectează că ar fi agresat copilul, iar mama ar fi încercat să ascundă faptele.

Femeia, în vârstă de 20 de ani, le-ar fi spus anchetatorilor că se afla în Gorj pentru a vizita operele lui Constantin Brâncuși și că fiica sa s-ar fi rănit după ce ar fi căzut din pat. Autoritățile au constatat însă că fetița prezenta și urme mai vechi de violență, nejustificate de mama sa.

Conform surselor judiciare, procurorii vor solicita instanței emiterea de mandate de arestare preventivă pentru ambii adulți. După evaluarea inițială la Târgu Jiu, fetița a fost transferată la Spitalul „Marie Curie” din București pentru investigații medicale complexe și tratament specializat, având în vedere gravitatea leziunilor.

„A fost adus un copil în stare foarte gravă. Fetița prezenta un traumatism cranian grav și a fost adusă la unitatea de primiri urgențe de către mama sa, o tânără de 20 de ani, cu domiciliul în Teleorman. La scurt timp, asistentul social a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, conform protocolului”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Mihaela Țicleanu.

Inițial, cazul a fost tratat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu pentru vătămare corporală, dar gravitatea situației a dus la declinarea cazului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, cu încadrare pentru tentativă de omor. Prim-procurorul Cristina Ciobanu a precizat că ancheta se desfășoară „in rem”, iar nicio persoană nu a fost pusă încă sub acuzare.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili modul în care s-au produs leziunile și pentru a investiga posibile alte acte de violență asupra copilului, în paralel cu măsurile de protecție pentru siguranța fetiței.