Copil de 7 ani, în stare critică după ce un balot de fân a căzut peste el

Un copil de șapte ani a fost grav rănit sâmbătă în localitatea Ighişu Nou, județul Sibiu, după ce un balot de fân a căzut peste el, potrivit informațiilor furnizate de ISU Sibiu. Copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar echipele de intervenție au fost alertate imediat pentru a-i acorda asistență medicală de urgență.

La locul incidentului au sosit rapid mai multe echipaje, inclusiv SMURD cu medic, Ambulanța și elicopterul SMURD venit de la Târgu Mureș, pentru a continua manevrele de resuscitare începute de rude. Potrivit ISU Sibiu, „în aceste momente echipajele medicale sosite la faţa locului efectuează manevre de resuscitare, acestea fiind începute de aparţinători până la sosirea echipajelor medicale.”

Poliția a demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. „La data de 14 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că un balot de fân a căzut peste un minor. Polițiștii s-au deplasat rapid la fața locului și au confirmat evenimentul, fiind vorba despre un copil de 7 ani”, a transmis IPJ Sibiu.

Medicii continuă să ofere îngrijiri de urgență, monitorizând starea copilului și pregătind eventual transportul la spital pentru tratament suplimentar.

Autoritățile locale colaborează cu poliția pentru a clarifica toate aspectele accidentului, inclusiv dacă au existat neglijențe în manipularea balotului sau lipsă de supraveghere. Ancheta include interviuri cu martori, vecini și membri ai familiei, dar și verificarea condițiilor de siguranță în gospodăria unde s-a produs evenimentul.

Comunitatea din Ighişu Nou s-a mobilizat imediat, oferind sprijin părinților și ajutând echipele medicale să intervină cât mai repede. Momentan, copilul este în stare critică. Autoritățile atrag atenția asupra pericolelor implicate în manipularea materialelor agricole și subliniază necesitatea supravegherii copiilor în astfel de medii, pentru a preveni tragedii similare în viitor.