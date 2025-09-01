Actualitate

Rudy Giuliani rănit serios într-un accident de mașină. Starea sa este bună

Rudy Giuliani rănit serios într-un accident de mașină. Starea sa este bunăRudy Giuliani. sursa: Facebook
Rudy Giuliani, fostul primar al New York-ului, a fost rănit serios sâmbătă seara într-un accident rutier în New Hampshire. După ce ar fi intervenit pentru a ajuta o femeie victimă a violenței domestice, scrie New York Post. Putea fi șters de pe fața pământului, dar a avut noroc.

Purtătorul său de cuvânt Michael Ragusa a spus duminică că Giuliani, 81 de ani, are o vertebră fracturată și multiple tăieturi și echimoze la brațul și la gamba stângă. Accidentul s-a produs după ce mașina închiriată în care se afla a fost lovită din spate.

Rudy Giuliani ajuta o femeie

Ragusa a precizat că, înaintea coliziunii, Giuliani a fost oprit de o femeie care cerea ajutor. Era victima violenței domestice, fenomen din ce în ce mai frecvent. S-a oprit și a sunat la 911. Giuliani a rămas pe loc până la sosirea poliției. „Accidentul s-a produs după ce a reintrat în vehicul”, a transmis acesta.

Potrivit Poliției Statale din New Hampshire, Giuliani era pasager într-un Ford Bronco condus de Theodore Goodman, pe Interstate 93. În timp ce autoritățile interveneau la incidentul de violență domestică, Bronco-ul a fost izbit din spate de un Honda HR-V condus de Lauren Kemp, 19 ani, iar ambele vehicule au ajuns în zona mediană. Giuliani, Goodman și Kemp au fost duși la spital cu răni considerat. Poliția a anunțat că nu s-au formulat acuzații.

Cum s-a petrecut accidentul

„Nimeni nu știa că este Giuliani” în mașina de închiriat, a scris pe X Ragusa, adăugând că fostul edil „este în tr-o satre de spirit bună. E o stâncă. A supraviețuit lui 9/11”. El a mai spus că Giuliani ar urma să rămână internat pentru evaluare.

„Accidentul s-a produs după ce a reintrat în vehiculul său, care a fost apoi lovit din spate cu viteză mare.” În timp ce poliția intervenea la incidentul de violență domestică de pe autostrada Interstate 93, Bronco-ul a fost lovit în spate de un Hondo HR-V condus de Lauren Kemp, în vârstă de 19 ani, din Concord, iar ambele vehicule au sfârșit prin a intra în mediană, au declarat polițiștii. Giuliani, Goodman și Kemp au fost duși cu toții la spital cu răni care nu le pun viața în pericol, a declarat poliția, citată de NY Post.

