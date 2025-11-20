Spitalul SANADOR a primit premiul pentru excelență în activitatea medicală la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.

Premiul pentru excelență în activitatea medicală a revenit Spitalului SANADOR. De-a lungul anilor, Spitalul Clinic SANADOR s-a impus ca un reper al inovației și al standardelor ridicate în sistemul medical românesc. Această poziție de lider nu este întâmplătoare - este rezultatul unei strategii clare, susținute de investiții constante în tehnologie, în extinderea infrastructurii și, bineînțeles, în oamenii care dau viață actului medical.

Cel mai nou proiect SANADOR vizează o extindere importantă a infrastructurii medicale, care va oferi pacienților acces la servicii și mai avansate și va consolida nivelul de performanță pentru care spitalul este deja cunoscut.

Premiul a fost ridicat de dna Dr. Mădălina Buculei, Director Medical Sanador.

În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu care ne onorează, dar ne și obligă totodată. SANADOR este o companie românească înființată în 2001. Calitatea a fost principalul nostru obiectiv de la prima clinică SANADOR. În cei aproape 25 de ani de activitate, SANADOR a înregistrat mai multe premiere: primul compartiment de primiri urgențe din sistemul medical privat cu 26 de linii de gardă, primul transplant hepatic din sistemul medical privat, primul centru oncologic integrat, primul bloc operator complet digitalizat. Și pentru că acest premiu ne obligă, noi vom continua să investim în oameni și în tehnologie de ultimă generație, așa cum am obișnuit. Încă o dată, vă mulțumim pentru premiu și sunt extrem de onorată să fiu printre dumneavoastră în această seară”, a declarat Dna Dr. Mădălina Buculei.

Gazda evenimentului, Ileana Ilie, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care aleg să fie alături de oameni în momentele dificile.

„Sunt Ileana Ilie și mă bucur să fiu gazda dumneavoastră în această seară. O seară în care îi onorăm pe cei care, prin dăruire, curaj și inovație, transformă medicina într-un sprijin real pentru oameni.

Nu vorbim doar despre rezultate profesionale. Astă seară vorbim și despre vocație, sacrificiu și despre oameni care în fiecare zi aleg să fie acolo unde este cel mai greu pentru a salva. Pentru a îngriji, pentru a da speranță.”