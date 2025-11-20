Spitalul SANADOR a primit premiul pentru excelență în activitatea medicală la Gala Capital Performeri din Sănătate 2025
- Cristi Buș
- 20 noiembrie 2025, 17:48
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025. O seară plină de recunoștință, emoție și performanță în domeniul medical a avut loc miercuri, cu ocazia Galei Capital Performeri din Sănătate 2025, ediția care celebrează excelența în medicină, inovația și vocația celor care transformă actul medical într-un sprijin real pentru pacienți.
Spitalul SANADOR a primit Premiul pentru excelență în activitatea medicală
Premiul pentru excelență în activitatea medicală a revenit Spitalului SANADOR. De-a lungul anilor, Spitalul Clinic SANADOR s-a impus ca un reper al inovației și al standardelor ridicate în sistemul medical românesc. Această poziție de lider nu este întâmplătoare - este rezultatul unei strategii clare, susținute de investiții constante în tehnologie, în extinderea infrastructurii și, bineînțeles, în oamenii care dau viață actului medical.
Cel mai nou proiect SANADOR vizează o extindere importantă a infrastructurii medicale, care va oferi pacienților acces la servicii și mai avansate și va consolida nivelul de performanță pentru care spitalul este deja cunoscut.
Premiul a fost ridicat de dna Dr. Mădălina Buculei, Director Medical Sanador.
În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu care ne onorează, dar ne și obligă totodată. SANADOR este o companie românească înființată în 2001. Calitatea a fost principalul nostru obiectiv de la prima clinică SANADOR. În cei aproape 25 de ani de activitate, SANADOR a înregistrat mai multe premiere: primul compartiment de primiri urgențe din sistemul medical privat cu 26 de linii de gardă, primul transplant hepatic din sistemul medical privat, primul centru oncologic integrat, primul bloc operator complet digitalizat. Și pentru că acest premiu ne obligă, noi vom continua să investim în oameni și în tehnologie de ultimă generație, așa cum am obișnuit. Încă o dată, vă mulțumim pentru premiu și sunt extrem de onorată să fiu printre dumneavoastră în această seară”, a declarat Dna Dr. Mădălina Buculei.
Gala Capital Performeri din Sănătate 2025
Gazda evenimentului, Ileana Ilie, a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei care aleg să fie alături de oameni în momentele dificile.
Evenimentul a reunit medici, cercetători, profesori și lideri din sănătate, iar Capital a premiat performanța din spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și echipamente medicale, subliniind rolul esențial al acestor profesioniști în evoluția sistemului de sănătate din România.
„Premiații pe care îi veți vedea în această seară pe scenă reprezintă doar o parte dintre oamenii care fac ca sănătatea din România să meargă înainte zi de zi. În revista Capital, top 100 performeri din sănătate, ediția 2025, pe care o aveți în premieră pe mesele dumneavoastră, descoperiți și alte nume și proiecte care arată câtă valoare se construiește în acest domeniu.”
Dan Andronic: „Este deja o tradiție”
Gazda a mulțumit partenerilor evenimentului, care au susținut desfășurarea galei: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.
Dan Andronic, director general al editurii Evenimentul și Capital, a subliniat importanța galei. „Suntem deja la a treia ediție, deci nu mai este o întâmplare fericită, este deja o tradiție. Evenimentele pe care le organizăm, aceste gale, reprezintă o recunoaștere a eforturilor celor care fac ca societatea să meargă înainte, iar domeniul sănătății este un exemplu excelent.
Dau speranță oamenilor. Munca pe care o depuneți fiecare dintre voi este extrem de importantă, pentru că reușiți să rămâneți oameni. Și pentru asta, în numele colegilor mei, vă mulțumim!”
