Spitalul construit din curaj! Cum a schimbat MaDonna Maria medicina privată în Oltenia

În urmă cu paisprezece ani, când medicina privată era încă un teritoriu aproape necunoscut în Oltenia, la Craiova lua naștere primul spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul țării. În spatele acestui pariu curajos s-a aflat Alexandra Preda Șurtea, managerul Spitalului MaDonna Maria, care a mizat pe viziune, perseverență și investiții constante.

Astăzi, unitatea este un reper regional pentru siguranță, inovație și excelență medicală și a fost inclusă în 2025 în „Top Performeri din Sănătate”, realizat de Revista Capital.

De la momentul înființării și până în prezent, Spitalul MaDonna Maria a trecut printr-un proces constant de modernizare, atât din perspectiva infrastructurii, cât și a tehnologiei medicale și a pregătirii personalului. „În fiecare dintre cei 14 ani de la înființare, la Spitalul MaDonna Maria au avut loc investiții constante, instituția noastră fiind recunoscută în sud-vestul țării pentru inovație, tehnologie de avangardă și medici supraspecializați”, explică Alexandra Preda Șurtea.

Investițiile recente au vizat extinderea gamei de servicii minim invazive, prin dezvoltarea intervențiilor de histeroscopie și laparoscopie, atât exploratorii, cât și intervenționale, odată cu achiziționarea unor echipamente ultraperformante, recunoscute la nivel internațional. În paralel, secția de maternitate a fost complet renovată, după ce, în anul anterior, ambulatoriul integrat a beneficiat de o reamenajare structurală amplă.

„Cu fiecare investiție, am urmărit calitatea aparaturii, pentru a oferi pacientelor noastre acuratețe în diagnostic și siguranță deplină. Ne dorim mereu doar tot ce e mai bun pentru paciente și un cadru sigur de lucru pentru medici”, subliniază managerul unității.

Conducerea unei unități medicale presupune mai mult decât management administrativ. Pentru Alexandra Preda Șurtea, nu există o formulă universală a succesului, însă cunoașterea profundă a sistemului medical, a legislației și capacitatea de a coordona și motiva o echipă sunt esențiale. „Un manager trebuie să rezoneze cu echipa sa, să fie consecvent, flexibil și implicat în toate aspectele organizatorice”, afirmă aceasta.

Cea mai mare provocare a fost, fără îndoială, schimbarea mentalităților. În 2011, conceptul de spital privat de obstetrică-ginecologie era aproape necunoscut în sud-vestul țării, iar reticența pacientelor era firească. „Teama de necunoscut e cel mai greu de depășit. Știam că va fi greu, că va trebui să ne luptăm cu mentalități, birocrație și o legislație nepregătită pentru un astfel de demers”, își amintește Alexandra Preda Șurtea.

MaDonna Maria a devenit, în timp, un pionier regional în implementarea unor protocoale medicale de avangardă, ulterior incluse în protocoalele naționale de obstetrică-ginecologie. Spitalul oferă servicii complete, de la monitorizarea sarcinii și naștere, până la diagnosticarea și tratarea afecțiunilor ginecologice, inclusiv intervenții chirurgicale și non-chirurgicale, pentru femei de toate vârstele.

Siguranța pacientelor rămâne pilonul central al activității. După obținerea statutului oficial de spital și clasificarea tuturor compartimentelor, inclusiv ATI pentru adulți și nou-născuți, unitatea a înregistrat indicatori medicali remarcabili. La nivelul anului 2025, spitalul raportează „0% infecții nosocomiale, o rată de transfer interspitalicesc de 0,0005% și 0% rată de deces”, indicatori care reflectă standardele ridicate de calitate și control.

Un rol esențial îl au atât serviciul intern de epidemiologie, cât și sistemele avansate de sterilizare, ventilare și filtrare a aerului, alături de aparatura de ultimă generație din toate secțiile, de la Obstetrică-Ginecologie la Anestezie și Terapie Intensivă și Neonatologie.

Un moment-cheie în dezvoltarea spitalului a fost înființarea, în 2021, a propriei Unități de Transfuzie Sanguină, MaDonna Maria devenind astfel primul și singurul spital privat din sud-vestul țării care oferă acest tip de servicii. „În sfera chirurgicală, disponibilitatea imediată a sângelui face diferența dintre viață și moarte”, explică Alexandra Preda Șurtea și subliniază că această investiție a fost esențială atât pentru siguranța pacientelor, cât și pentru actul medical.

Deși investițiile în tehnologie sunt consistente, managerul spitalului subliniază că performanța reală apare doar atunci când aparatura de top este dublată de o echipă medicală supraspecializată și empatică. „Poți avea cea mai bună aparatură din lume, dar fără oameni dedicați nu creezi valoare. Sau le poți avea pe amândouă, dar fără empatie, spitalul devine nesustenabil”, afirmă ea.

Această filosofie se reflectă și în evoluția activității medicale. Numărul internărilor a crescut constant și a depășit în 2024 pragul de 4.500, o cifră semnificativă pentru un spital monospecialitate. Pentru 2025, estimările indică un număr și mai mare de paciente tratat