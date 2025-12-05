Concert în memoria lui Artan. Nume importante din muzică vor fi prezente

Pe 17 decembrie va avea loc un concert în memoria lui Adrian Pleșca (Artan), unul dintre cei mai emblematici muzicieni ai rock-ului românesc. La Quantic, formația Partizan, fondată de Artan împreună cu Răzvan Moldovan și foști colegi din Timpuri Noi, vorsusține un concert omagial care promite să fie o seară memorabilă pentru fani, prieteni și colegi de scenă.

Evenimentul coincide cu lansarea vinilului „Am cu ce”, înregistrat și produs în 2002, un album clasic care va fi disponibil la concert și online. Artan aștepta cu nerăbdare lansarea vinilului, dar n-a mai apucat să se bucure de acest moment.

Organizatorii, Trei Bețivi, promit o atmosferă autentică, cu episoade muzicale speciale, invitați-surpriză și o combinație de muzică, comedie și parodie, toate în spiritul creativității urbane care a definit Partizan.

Concertul de pe 17 decembrie va reuni prieteni și muzicieni care au colaborat de-a lungul timpului cu Artan.

Printre cei care vor urca pe scenă se numără Adrian Despot, Robin Proca, Laura Brat, Bogdan Simion, Zoltan Andras, Mircea Florian, Mihai Iordache, DJ Vasile, Ovidiu Niculescu, Vlase, Chimie, Daniel Boiangiu, Corina Sucarov, Gălăgie, Muscone, Bebea, Electroputere, Gaby Molotov și alți colaboratori ai trupei.

Pe parcursul serii, vor fi interpretate piesele clasice ale lui Artan. DJ Vasile va anima atmosfera cu seturi electro-balcanice, iar Mircea Florian, pionier al muzicii electronice românești, va urca pe scenă alături de Partizan, adăugând o dimensiune istorică și experimentală show-ului.

Concertul va avea loc la Quantic. Prețul va fi: 60 lei pentru biletele early bird, 80 lei în presale și 100 lei la intrare în ziua evenimentului. Vinilurile albumului „Am cu ce” vor fi disponibile atât la standul de merch, cât și online, pe site-ul Trei Bețivi.

Această seară de 17 decembrie reprezintă un tribut pentru un artist care a marcat profund rock-ul românesc și pentru omul care a inspirat generații întregi.

Adrian Pleșca a fost fondatorul formației Timpuri Noi, alături de Răzvan Moldovan și Dan Iliescu. Trupa a luat naștere în 1982, ca o reacție discretă la restricțiile Cenaclului Flacăra. Numele formației a venit inspirat dintr-un anunț din metrou: „Urmează stația Timpuri Noi cu peronul pe partea dreaptă”.

În ciuda cenzurii și a contextului politic restrictiv, Timpuri Noi a reușit să devină prima trupă alternativă românească, deschizând drumuri noi pentru rock-ul underground.

În 2001, Artan și Răzvan au fondat Partizan, alături de foști membri ai Timpuri Noi. Trupa a fost concepută ca o reacție socială la opulența și superficialitatea artistică a vremurilor, creând un univers muzical și comic inspirat din energia străzii bucureștene. Artan a murit la 64 de ani în urma unui AVC.