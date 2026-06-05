Aproape o treime dintre mamele active pe piața muncii afirmă că s-au confruntat cu forme de discriminare la locul de muncă după revenirea din concediul de maternitate, arată un sondaj realizat de eJobs România și Fundația Mamaz. Cercetarea evidențiază schimbările de priorități profesionale, dificultățile de reintegrare și impactul maternității asupra evoluției în carieră.

Datele sondajului arată că experiența maternității influențează semnificativ criteriile după care femeile aleg un loc de muncă.

Pentru 40% dintre respondente, programul flexibil sau posibilitatea de a lucra de la distanță reprezintă o condiție esențială atunci când analizează o ofertă de angajare. Alte 29% afirmă că acordă o importanță mai mare stabilității profesionale decât avansării rapide în carieră, în timp ce 18% spun că nivelul salarial a devenit mai important din cauza cheltuielilor suplimentare asociate vieții de familie.

Printre beneficiile considerate importante se numără o cultură organizațională care susține echilibrul dintre viața profesională și cea personală, apropierea locului de muncă de casă sau de grădiniță, asigurarea medicală extinsă și existența unui manager înțelegător.

Multe dintre participante afirmă că s-au confruntat cu dificultăți după întoarcerea la serviciu.

„Această listă extinsă vine pe fondul obstacolelor de care spun că s-au lovit la revenirea în activitate, după concediul de maternitate. 44% spun că le-a fost dificil să gestioneze programul (grădiniţă / bonă vs. orele de muncă), 23% au fost afectate de lipsa de somn şi de oboseala cronică, în timp ce 29% au avut probleme în a-şi recâştiga încrederea în abilităţile lor profesionale, în a se reintegra în echipă şi a înţelege noua dinamică de la birou", a declarat Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

În relația cu superiorii, 33% dintre respondente spun că au beneficiat de sprijin și înțelegere după revenirea din concediul de maternitate. Alte 28% afirmă că nu au observat schimbări, în timp ce 23% spun că relația profesională cu managerii s-a deteriorat.

Rezultatele sondajului indică și existența unor situații pe care participantele le percep drept discriminare. Astfel, 17% dintre femei afirmă că au fost discriminate direct prin excluderea din proiecte importante sau oportunități de promovare. Alte 14% spun că s-au confruntat cu forme indirecte de discriminare, prin comentarii, sancțiuni sau refuzul unor beneficii.

Totodată, 28% dintre respondente afirmă că nu pot spune cu certitudine dacă au fost discriminate, însă au observat o schimbare de atitudine după revenirea la serviciu. În schimb, 41% declară că au fost tratate echitabil și nu au remarcat diferențe față de perioada anterioară sau față de ceilalți colegi.

În ceea ce privește relațiile cu colegii, 26% spun că simt o anumită frustrare din partea acestora atunci când trebuie să plece la finalul programului pentru a se ocupa de copil. Alte 13% afirmă că se simt excluse din cercul social de la locul de muncă.

Doar 19% dintre participante spun că beneficiază de sprijinul colegilor atunci când apar situații urgente legate de copii.

Potrivit sondajului, 40,2% dintre participante recunosc că preferă să ascundă situațiile dificile legate de copii de teama de a nu fi percepute drept „angajatul-problemă”.

Alte 21,4% afirmă că procedează astfel doar în perioadele foarte aglomerate, în timp ce 38,4% spun că aleg să fie complet transparente și nu simt nevoia să ascundă astfel de situații.

Maternitatea are efecte și asupra parcursului profesional, potrivit datelor colectate. Aproape jumătate dintre respondente, respectiv 46,8%, afirmă că au ales să pună cariera pe plan secund pentru o perioadă. Alte 19,6% consideră că angajatorul a contribuit la încetinirea evoluției lor profesionale.

În schimb, 23,8% spun că și-au continuat dezvoltarea profesională în același ritm, iar 9,9% afirmă că au devenit mai eficiente și au reușit să promoveze. În acest context, una din două participante declară că și-ar dori să lucreze într-un domeniu care să le ofere mai mult timp liber și un echilibru mai bun între viața profesională și cea personală.

Dacă ar putea alege un singur beneficiu suplimentar oferit de angajator, 34% ar opta pentru zile de concediu dedicate urgențelor pediatrice, 31,8% pentru o săptămână de lucru de patru zile, iar 22,3% pentru decontarea serviciilor de grădiniță sau after-school. Puțin peste 6% ar prefera accesul la cursuri de dezvoltare profesională sau sesiuni de coaching pentru echilibrul dintre viața profesională și cea personală.

Sondajul a fost realizat de eJobs România și Fundația Mamaz în perioada aprilie-mai 2026, pe un eșantion de 1.200 de femei, dintre care 75% sunt mame active pe piața muncii.