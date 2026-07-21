Mulți români iau în calcul să se mute în Spania, atrași de climă, de oportunitățile de muncă și de un stil de viață mai relaxat. Totuși, costurile de zi cu zi pot fi mult mai ridicate decât își imaginează cei care își fac planuri să înceapă o nouă viață în această țară. O româncă stabilită de peste 10 ani în Spania a explicat pe TikTok care sunt cheltuielile lunare ale familiei sale și cât costă, în realitate, traiul în această țară.

Femeia locuiește împreună cu partenerul și un câine, iar suma totală de care are nevoie în fiecare lună ajunge la aproximativ 2.900 de euro. Potrivit acesteia, cea mai mare parte a bugetului este destinată chiriei și alimentelor.

Pentru un apartament cu două camere, chiria este de 1.000 de euro pe lună. La această sumă se adaugă aproximativ 1.000 de euro pentru alimente, atât pentru cele două persoane, cât și pentru câine.

Pe lângă cheltuielile de bază, românca spune că plătește lunar aproximativ 259 de euro pentru utilități, sumă care include apa, curentul electric și butelia.

În plus, familia are instalat un sistem de alarmă pentru locuință, care costă 50 de euro pe lună. Ea susține că a ales această soluție din cauza fenomenului cunoscut în Spania sub numele de „okupas”, care face referire la ocuparea ilegală a unor locuințe.

De asemenea, abonamentele de telefon ajung la 70 de euro pe lună. Mașina și asigurarea medicală completează lista cheltuielilor Cheltuielile nu se opresc aici. Asigurarea mașinii costă 40 de euro pe lună, iar asigurarea medicală privată încă 140 de euro.

Chiar dacă nu ies foarte des în oraș, cei doi alocă aproximativ 200 de euro pe lună pentru mesele la restaurante de cartier, nu în localuri de lux. În ceea ce privește transportul, benzina îi costă în jur de 150 de euro pe lună, deși spune că folosesc mașina destul de rar.

Adunând toate aceste cheltuieli, bugetul lunar al familiei ajunge la aproximativ 2.900 de euro. Românca spune că experiența sa arată că viața în Spania poate fi costisitoare, mai ales pentru cei care se bazează pe un singur venit.

„2.500 de euro cheltui pe lună în Spania. (Un apartament cu două camere, două persoane și un cățel.)

Chiria – 1.000 de euro;

Mâncarea pe lună – 1.000 de euro (cam 250 de euro pe săptămână se duc pe mâncare pentru două persoane și un cățel);

Cheltuieli: apă, butelie, curent – 259 de euro pe lună;

Alarmă – 50 de euro pe lună. Pentru că aici trebuie să ai alarmă din cauza fenomenului «okupas». Este foarte periculos și e mai bine să plătești o alarmă.

Abonament telefon – 70 de euro;

Asigurare mașină – 40 de euro;

Asigurare medicală – 140 de euro;

Ieșiri la restaurant – 200 de euro (la restaurante de cartier, nu de lux);

Benzină – 150 de euro, ținând cont că nu folosim mașina atât de des. Totalul este de 2.900 de euro. Așa că, dacă vreți să veniți în Spania, trebuie să aveți un job foarte bun sau o afacere care să vă aducă foarte mulți bani, pentru că, dacă veniți să lucrați pe un singur salariu, este foarte greu. Nu vă recomand”, a explicat aceasta.

Costurile de trai diferă de la un oraș la altul și depind de stilul de viață al fiecărei familii, însă exemplul prezentat de româncă oferă o perspectivă asupra bugetului necesar pentru două persoane care locuiesc în Spania. Mărturia ei a atras numeroase comentarii pe TikTok, unde utilizatorii au dezbătut dacă mutarea în această țară mai este, în prezent, o alegere rentabilă din punct de vedere financiar.