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Fenomen în creștere printre românii din diaspora: plecări masive din Spania

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Fenomen în creștere printre românii din diaspora: plecări masive din SpaniaAeroport. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Comunitatea de români din Spania, una dintre cele mai numeroase din această țară, traversează un proces de diminuare accelerată, arată o amplă analiză El País. Fenomenul este pus pe seama revenirii în România a zeci de mii de persoane, dar și a relocării către state din nordul Europei, unde condițiile economice și sociale sunt considerate mai atractive. De asemenea, datele Institutului Național de Statistică din Spania (INE) indică o reducere semnificativă a comunității românești.

Tot mai mulți români aleg să lase Spania în urmă

Dacă în 2012 numărul românilor ajunsese la aproape 897.203 persoane, la începutul anului 2025 acesta coborâse la 609.270.

Tendința nu s-a oprit. Potrivit datelor provizorii ale INE, aproape 29.600 de cetățeni români au părăsit Spania în primele trei luni ale anului 2025.

De ce pleacă românii din această țară europeană

Jurnaliștii spanioli au analizat evoluția demografică a românilor stabiliți în Spania și au prezentat inclusiv exemple ale unor familii care au ales să se întoarcă în țară după ani petrecuți în Peninsula Iberică.

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Cu toate acestea, românii continuă să reprezinte una dintre cele mai importante comunități de străini din Spania, ocupând locul al doilea după cetățenii marocani. Totodată, statisticile din România arată că peste 47.000 de români s-au întors din Spania în cursul anului trecut, după ce în 2023 numărul celor reveniți depășise 51.000.

Spania

Spania. Sursa foto: Pixabay

Pandemia și oportunitățile din România au schimbat direcția migrației

Economia spaniolă a fost afectată semnificativ în perioada pandemiei, iar turismul, unul dintre cele mai importante sectoare pentru forța de muncă străină, s-a numărat printre cele mai lovite domenii.

„Practic, declinul economic din Spania din cauza pandemiei – Spania fiind a fost țara OCDE cu cea mai mare scădere a PIB-ului în 2020 din cauza loviturii aduse sectorului turistic – a accentuat o tendință de reimigrare în rândul unor români”, spune Dumitru Sandu, sociolog la Universitatea din București.

Potrivit acestuia, îmbunătățirea nivelului de trai din România a contribuit, de asemenea, la decizia multor români de a reveni acasă. În paralel, o parte dintre cei care au ales să părăsească Spania s-au orientat către state din nordul Europei.

„Beneficiile familiale pentru copii și locuințe, precum și salariile mai mari, i-au determinat pe mulți să părăsească Spania”, spune expertul în fenomenele migrației, care prezice că plecarea lor va fi o lovitură puternică pentru economia spaniolă, deoarece „va pierde lucrători valoroși, atât calificați, cât și necalificați”.

Dorința de întoarcere rămâne ridicată

Semnalele privind continuarea acestui fenomen sunt susținute și de alte date. Anul trecut, aproape 10.000 de familii originare din Spania au solicitat ajutoare familiale prin intermediul Ministerului Muncii din România.

În plus, un sondaj realizat în 2023 de Cult Market Research arată că 59% dintre românii care locuiesc în Spania își exprimau intenția de a reveni în România, procent mai mare decât cel înregistrat în rândul românilor stabiliți în Italia sau Germania.

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