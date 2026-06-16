Industria ospitalității din Spania traversează o perioadă dificilă înainte de debutul sezonului estival, din cauza deficitului tot mai mare de forță de muncă. Sectorul, în care activează și numeroși români stabiliți în această țară, are nevoie urgentă de aproximativ 50.000 de angajați pentru a acoperi posturile vacante. Pentru a răspunde acestei provocări, organizația Hostelería de España a lansat o platformă națională de recrutare, destinată companiilor și persoanelor care își caută un loc de muncă în domeniul ospitalității.

Potrivit reprezentanților organizației, noul portal are rolul de a facilita recrutarea la nivel național și de a încuraja mobilitatea profesională între diferitele regiuni ale Spaniei.

Platforma le permite companiilor să publice rapid anunțuri de angajare și oferă candidaților acces direct la oportunitățile disponibile.

Inițiativa este susținută de cele 55 de asociații provinciale care fac parte din confederație, iar rezultatele înregistrate până acum indică un interes ridicat atât din partea angajatorilor, cât și a celor aflați în căutarea unui loc de muncă.

La doar câteva săptămâni de la lansare, platforma a reunit peste 175 de oferte active și a facilitat contactul dintre mai mult de 2.000 de profesioniști și companii din sector.

Datele arată că industria ospitalității continuă să se confrunte cu dificultăți în atragerea și menținerea personalului, în contextul creșterii cererii specifice sezonului turistic. Deficitul de angajați afectează atât restaurantele și barurile, cât și hotelurile și alte unități din industria serviciilor.

În ultimii ani, o parte dintre românii stabiliți în Spania și Italia au început să se orienteze către alte destinații europene. Creșterea costului vieții și a cheltuielilor de zi cu zi i-a determinat pe mulți să își caute un nou început în Germania sau în Marea Britanie.