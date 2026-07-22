Românii care au lucrat atât în România, cât și în Spania pot folosi o parte dintre anii de cotizare din țară pentru a solicita ajutorul de șomaj destinat persoanelor de peste 52 de ani. Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania recunoaște anumite perioade de contribuție, însă una dintre condițiile importante trebuie îndeplinită exclusiv în sistemul spaniol, relatează El Economista.

Ajutorul este acordat de Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania, cunoscut sub denumirea SEPE, iar regulile permit cumularea anumitor perioade de asigurare realizate în statele Uniunii Europene. Consiliera SEPE María José Gómez, citată de El Economista, a explicat că anii lucrați și contribuțiile plătite în România pot fi folosite pentru îndeplinirea a două dintre condițiile prevăzute pentru acordarea sprijinului.

Perioadele de cotizare realizate în România pot fi luate în calcul pentru atingerea celor minimum 15 ani de contribuții necesari pentru pensie. Sunt recunoscuți și anii lucrați în România pentru îndeplinirea condiției privind existența a cel puțin doi ani de cotizare în ultimii 15 ani.

Cumularea este posibilă deoarece România și Spania fac parte din Uniunea Europeană, iar legislația permite însumarea perioadelor de asigurare realizate în cele două state.

Românii care solicită acest tip de șomaj trebuie să respecte însă o cerință care nu poate fi acoperită cu perioadele lucrate în România. Cei șase ani de cotizare la sistemul de șomaj trebuie să fi fost realizați exclusiv în Spania.

Contribuțiile plătite în România nu sunt recunoscute pentru această condiție. În cazul în care solicitantul nu poate dovedi că a cotizat cel puțin șase ani la sistemul spaniol de șomaj, cererea poate fi respinsă.

Subvenția se adresează persoanelor cu vârsta de peste 52 de ani care și-au epuizat indemnizația de șomaj și îndeplinesc toate cerințele stabilite de legislația spaniolă. Valoarea ajutorului este de 480 de euro pe lună.

Pe perioada în care primesc această prestație, beneficiarii continuă să acumuleze vechime pentru pensie.

Românii formează una dintre cele mai numeroase comunități de lucrători străini din Spania, deși numărul lor s-a redus în ultimul deceniu.

Potrivit datelor oficiale, aproximativ 610.000 de cetățeni români se află în prezent în Spania.