Fiecare zâmbet are povestea lui! Dr. Teodorina Secară aduce un plus de valoare stomatologiei din București

Cu o investiție de aproximativ 650.000 de euro, într-o vilă interbelică elegantă din nordul Bucureștiului, Northo a devenit singura clinică din România cu certificare Invisalign Diamond. Este vorba despre un nivel de excelență care atestă un volum impresionant de cazuri tratate și expertiză în estetica dentară de ultimă generație.

„La Northo, recalibrăm zâmbete și transformăm, la propriu, viețile pacienților noștri. Noi nu tratăm doar dinți, ci pacientul în ansamblu”, explică Dr. Teodorina Secară, fondatoarea clinicii.

Northo redefineste experiența stomatologică printr-o combinație atentă între tehnologie de top și empatie profesională. În ultimul an, clinica a direcționat peste 150.000 de euro către echipamente moderne și perfecționarea continuă a echipei.

Printre dotările de vârf se numără stația de radiologie digitală Planmeca 3D Plus, studio foto digital, trei scannere intraorale, lasere performante, microscop, două dispozitive Modjaw pentru evaluarea 4D a dinamicii maxilarelor, imprimante 3D și tehnologia elvețiană de igienizare profesională Guided Biofilm Therapy.

În cadrul interviului acordat revistei Capital, Dr. Secară a vorbit despre realizările recente și despre planurile de viitor ale clinicii. Fondatoarea clinicii subliniază că abordarea Northo merge mult dincolo de tratamentele dentare tradiționale.

„Sforăie, îi doare capul, spatele sau genunchii – noi îl ajutăm. Își aduce copilul la o evaluare ortodontică – noi modelăm felul în care se dezvoltă fața lui, îl ajutăm să doarmă mai bine sau să-și crească performanțele școlare. Nu am descoperit panaceul universal, dar avem o abordare exhaustivă a felului în care funcționează aparatul dento-maxilar”, a explicat mediul.

Potrivit Dr. Secară, succesul clinicii se bazează pe expertiza echipei și pe dotările avansate. „Punem la dispoziția pacienților, pe lângă expertiza unor specialiști care au tratat peste 25.000 de cazuri, tehnologie de ultimă generație, protocoale clare și o comunicare prietenoasă. Astfel, pacienții economisesc timp și primesc tratamente eficiente și predictibile”, a specificat ea.

În privința managementului clinicii, Dr. Secară afirmă că experiența medicală de aproape 20 de ani a ajutat-o să construiască o infrastructură solidă și sănătoasă. „Chiar dacă nu sunt manager profesionist, am învățat foarte multe despre bugete, analiza costurilor, SEO sau PPC. Fiecare rotiță a acestui mecanism contribuie la experiența premium pe care ne dorim să o aibă pacientul nostru”, a subliniat fondatoarea clinicii.

Ea consideră că un manager eficient trebuie să inspire și să motiveze echipa, să fie agil, să implementeze constant noi protocoale și tehnologii și să răspundă nevoilor pacienților. „E important să citești semnele pieței, trendurile, să te urci pe coama valului când e cazul și să schimbi direcția când situația o cere”, explică Dr. Secară.

Cea mai mare provocare pentru fondatoarea Northo a fost echilibrul între timpul petrecut la scaun și activitățile de coordonare a clinicii. După trei ani și jumătate, ea dedică două zile pe săptămână managementului, sprijinită de o echipă competentă și pasionată.

În ceea ce privește raportul dintre dotări și echipă, Dr. Secară subliniază. „În business-urile medicale, cea mai importantă este echipa, coeziunea sa și cultura organizațională pe care fondatorul o clădește împreună cu membrii acesteia. Când DE CE-ul activității e definit corect, devine o amprentă pe care pacienții o recunosc în toate interacțiunile cu clinica”, a menționat ea în cadrul interviului pentru Capital.

Fondatoarea Northo consideră că resortul unui specialist de a deveni manager constă în dorința de a avea impact asupra unui număr mai mare de pacienți și de a contribui semnificativ la schimbarea vieților acestora. „La mine a fost despre sens și despre înmulțirea talanților. Despre cât de mult întorci spre comunitate, din ce ai primit!”, spune ea.

NORTHO a crescut spectaculos în primii trei ani de la deschidere, dublând cifra de afaceri față de anul precedent și triplând-o comparativ cu anul inaugurării, ajungând la 1,5 milioane de euro. Clinica s-a clasat pe primul loc în Topul firmelor cu CAEN 8623 din sectorul 1, un teritoriu extrem de competitiv.

„Cea mai mare bucurie mi-o aduce satisfacția pacienților, care ne oferă sens. Zâmbetele lor fericite atrag alți pacienți, iar încrederea lor ne motivează să continuăm”, concluzionează Dr. Secară.