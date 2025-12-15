România, din nou la Eurovision. Lista țărilor care vor participa în 2026

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (UER), organizatoarea concursului Eurovision, a anunţat lista ţărilor participante la cea de-a 70-a ediţie a competiţiei, programată să aibă loc în luna mai, la Viena, în Austria.

Anul acesta, competiţia a fost afectată de apelurile la boicot lansate de mai multe ţări, după confirmarea participării Israelului. În acest context, 35 de state vor concura pentru a-i succeda contratenorului JJ, câştigătorul austriac al Eurovision 2025, cu piesa „Wasted Love”.

În ultimele săptămâni, cinci ţări, Spania, Irlanda, Islanda, Ţările de Jos şi Slovenia, au anunţat că vor boicota concursul şi nu vor participa în Austria. Prin această decizie, statele respective îşi exprimă opoziţia faţă de includerea Israelului şi critică situaţia din Gaza.

UER anunţă revenirea în competiţie a Bulgariei, României şi Republicii Moldova, care au lipsit trei, doi şi, respectiv, un an, în principal din motive financiare. În aceste condiţii, concursul va avea cu două ţări mai puţin faţă de ediţia de anul trecut.

Chiar dacă absenţa Spaniei, membru al Big Five şi unul dintre cei mai mari contribuabili, prezentă fără întrerupere la Eurovision din 1961, precum şi lipsa Ţărilor de Jos, câştigătoare de cinci ori şi stat fondator al concursului, vor marca ediţia din 2026.

Lista ţărilor participante la Eurovision 2026: Albania; Armenia; Australia; Austria; Azerbaidjan; Belgia; Bulgaria; Croaţia; Cipru; Republica Cehă; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; Georgia; Germania; Grecia; Israel; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Moldova; Muntenegru; România; Norvegia; Polonia; Portugalia; San Marino; Serbia; Suedia; Elveţia; Ucraina; Marea Britanie.

UER a transmis, luni, că ediţia Eurovision din 2026 va include mai multe modificări menite să răspundă controverselor recente. Printre acestea se numără revenirea juriului în semifinale, reducerea numărului de televoturi permise fiecărui fan, de la 20 la 10, precum şi măsuri de securitate mai stricte pentru prevenirea voturilor frauduloase.

„Ne pregătim să sărbătorim 70 de ani ai Concursului Muzical Eurovision, care continuă să fie un loc în care vocile, culturile, limbile şi muzica se împletesc şi unde oameni din medii foarte diverse pot demonstra că, într-o lume dificilă, una mai bună este posibilă”, a declarat Martin Green, directorul competiției.