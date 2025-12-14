International

Hamas a confirmat moartea comandantului Raed Saad, într-un atac israelian în Gaza

Sursă foto: Captură video
Hamas a confirmat duminică faptul că Raed Saad, unul dintre principalii săi comandanți, a fost ucis într-un atac israelian în Gaza, marcând cea mai importantă asasinare a unui lider al organizației palestiniene de la acordul de încetare a focului din octombrie. Cel puțin alte patru persoane au murit și 25 au fost rănite în atacul de lângă Gaza City, potrivit aljazeera.com.

Hamas a acuzat Israelul de încălcarea acordului de încetare a focului

Într-o declarație video, liderul Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya, a acuzat Israelul de încălcarea acordului de încetare a focului. „În urma încălcărilor continue ale Israelului, inclusiv a asasinării recente a unui comandant Hamas, solicităm mediatorilor și administrației SUA, în special președintelui Donald Trump, să oblige ocupația să respecte acordul”, a afirmat al-Hayya.

Conform autorităților din Gaza, Israelul a continuat atacurile zilnice de la începutul încetării focului din octombrie, înregistrând aproape 800 de atacuri și provocând moartea a cel puțin 386 de persoane.

Cine a fost Raed Saad

Raed Saad era considerat unul dintre liderii cei mai importanți și activi ai Hamas în Fâșia Gaza, cu experiență îndelungată în aripa armată a organizației. El făcea parte din consiliul militar al Brigăzilor Qassam și coordona departamentele de operațiuni și producție ale grupării. Documente ale Consiliului European pentru Relații Externe îl descriu drept al doilea om în ierarhia militară a Hamas.

Armata israeliană a precizat că Saad avea legături strânse cu Marwan Issa, adjunctul șefului aripii armate, și de-a lungul anilor a ocupat mai multe funcții de conducere.

Legătura cu atacurile din 7 octombrie

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe Saad că a fost „unul dintre arhitecții” atacurilor din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului. Oficialii israelieni susțin că decizia de a-l viza pe Saad a fost motivată atât de atacurile recente asupra forțelor israeliene, cât și de considerente mai largi de securitate.

Hamas nu a comentat oficial acuzațiile Israelului legate de implicarea lui Saad în atacurile din octombrie.

