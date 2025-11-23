Chinuiți, umiliți și abuzați. Cum i-au tratat palestinienii pe israelienii luați ostatici de teroriștii Hamas. Dezvăluiri revoltătoare

Fostul ostatic Guy Gilboa-Dalal a dezvăluit detalii revoltătoare despre cei peste doi ani petrecuți în captivitatea teroriștilor Hamas, inclusiv abuzuri sexuale pe care spune că le-a îndurat din partea unuia dintre răpitori, sub amenințarea armei, într-un interviu lung difuzat sâmbătă seara de Canal 12.

„M-a luat, mi-a pus o pușcă la cap și un cuțit la gât și mi-a spus că dacă îi spun cuiva... mă va omorî”, a declarat un fost ostatic israelian al teroriștilor Hamas pentru Canalul 12, adăugând că abuzul sexual comis asupra sa de palestinieni a avut loc de două ori, potrivit The Times of Israel.

Gilboa-Dalal, în vârstă de 23 de ani, care a fost eliberat luna trecută în baza acordului actual de încetare a focului din Gaza, a declarat că a fost agresat în două ocazii de același răpitor palestinian, în timp ce era ținut împreună cu ostaticii Evyatar David, Tal Shoham și Omer Wenkert.

Gilboa-Dalal este al doilea fost ostatic bărbat care a dezvăluit public agresiunea sexuală din timpul captivității la teroriștii palestinieni din Hamas, după Rom Braslavski, care a vorbit despre abuzuri similare. Mai multe ostatice eliberate au relatat, de asemenea, violențe sexuale și amenințări în timp ce erau deținute în Gaza.

„Într-una dintre zile, m-a dus în camera [teroriștilor] și stăteam pe un scaun cu ochii acoperiți”, a spus Gilboa-Dalal, descriind primul incident.

„Mi-a acoperit ochii și mi-a spus: «A, a trecut mult timp de când nu ai mai văzut fete, nu? Te uiți la pornografie? Vrei să te uiți la pornografie? Vrei să facem noi doi un film porno?»”

Gilboa-Dalal a continuat: „A venit în spatele meu. A început să mă atingă pe tot corpul și am înlemnit în acel moment.”

„A început să mă atingă intens și să mă sărute pe ceafă, pe spate, și a fost foarte, foarte înfricoșător”, a continuat el. „Am înlemnit și, după câteva minute în care a făcut asta - m-a atins intens - tot corpul îmi ardea aici, în ceafă și în gât.”

„Mi-a spus că mă iubește și a fost extrem de tulburător”, a continuat Gilboa-Dalal.

„La un moment dat, mâna lui s-a oprit pe pieptul meu, iar inima îmi bătea foarte, foarte, foarte repede. Și m-a întrebat: «Ce, ți-e frică?» Așa că am spus da. M-a luat, mi-a pus o pușcă la cap și un cuțit la gât și mi-a spus că, dacă îi spun cuiva dinăuntru - lui Evyatar, Tal sau Omer - sau oricăruia dintre ceilalți gardieni, mă va ucide.”

„Nu numai că am trecut prin acea experiență oribilă, dar nici nu am putut să spun nimănui. A trebuit să o duc singur, în interiorul meu”, a adăugat el.

Fostul ostatic a descris apoi un al doilea incident de agresiune, fragmente din care au fost distribuite de rețeaua ebraică la începutul acestei săptămâni.

Guy-Gilboa a spus că răpitorul său i-a permis să facă duș, a așteptat să termine și apoi „l-a apucat cu forța”.

„M-a tras în camera lor și nu m-a lăsat să mă îmbrac”, a povestit el. „Și-a dat jos și pantalonii. I-am spus: «Glumești, nu? Asta e interzis în Islam. Ești musulman — aceste lucruri sunt interzise.»”

„Nu-l puteam vedea; aveam fața întoarsă, iar el era în spatele meu. Și-a frecat organele genitale de anusul meu timp de câteva minute. Am înlemnit și nu știam ce să fac în acel moment. Apoi m-a dus înapoi înăuntru”, a spus el.

Guy-Gilboa a spus că, după acel moment, s-a temut că va fi separat de ceilalți ostatici împreună cu el, ceea ce ar putea duce la mai multe agresiuni: „Dacă ajung singur, poate că asta va deveni ceva obișnuit. Poate că, încetul cu încetul, lucrurile se vor înrăutăți - mai multe bătăi, mai multă violență, mai multe agresiuni. Și asta m-a îngrozit pentru că în situația mea, nu aveam unde să fug”, a spus el.

Totuși, a spus el, aceea a fost ultima dată când a suferit o agresiune sexuală în captivitate, deoarece „nu a mai existat niciun incident în care să fi fost singur fără supravegherea celorlalți teroriști, gardienii din acel grup. Dar a fost mereu, mereu în mintea mea de fiecare dată când l-am văzut - sperând doar că situația respectivă nu se va mai repeta”.

Tot în interviu, Gilboa-Dalal a dezvăluit detalii suplimentare despre perioada petrecută în captivitatea Hamas, timp în care spune că el și alți ostatici au îndurat înfometare deliberată și abuzuri fizice.

Gilboa-Dalal și-a amintit că a fost răpit de la festivalul de muzică Nova în timpul masacrului comis de teroriștii palestinieni din Hamas pe 7 octombrie 2023, spunând că el și alți ostatici Evyatar David, Bar Kuperstein și Omer Wenkert au fost aruncați în spatele aceluiași camion și duși în Gaza.

Odată ajunși înăuntru, „ne-au dus cu mașina prin oraș. Se opreau, strigau în arabă: «Prizonieri evrei! Porci!»”, își amintea el.

„Și veneau mulțimi de civili și începeau să ne bată. Și când situația devenea prea extremă, teroriștii trăgeau focuri în aer pentru a-i împinge înapoi, apoi conduceau spre următorul loc – și pur și simplu continuau.”

Gilboa-Dalal a spus că etapa inițială a captivității „a fost oribilă” și că „plângea toată ziua”. În cea mai mare parte a captivității sale, a fost ținut împreună cu Wenkert, David și Shoham în ceea ce el descrie ca fiind un tunel înghesuit și gri, înalt de aproximativ 1,8 metri, unde mișcarea era extrem de limitată.

Fostul ostatic a spus că a lucrat constant pentru a-și menține „mintea activă”, încercând să învețe arabă de la răpitori, spunându-le chiar că vrea să se convertească la islam, în efortul de a „menține o relație cât mai bună posibil” cu ei și de a aduna „orice informație posibilă”.

El a spus că o cameră îi urmărea aproape constant în captivitate și că s-a descurcat imaginându-și că înregistra mesaje pentru familia și viitorii săi copii: „Mi-am imaginat că îi învăț cum să supraviețuiască, cum să rămână puternici în captivitate... în loc ca această transmisiune în direct să ajungă la teroriști”.

Potrivit lui Gilboa-Dalal, el și ceilalți ostatici au fost înfometați intenționat, primind mâncare doar o dată la 24 de ore, de obicei o mică bucată de pita cu o cantitate infimă de mâncare alături, în ciuda faptului că răpitorii aveau la dispoziție mâncare suficientă.

„Ceea ce am făcut a fost să păstrăm orice mâncare ne-au dat, să o punem deoparte și să așteptăm până data viitoare când ne aduceau mâncare, doar pentru a fi siguri că vom avea ceva. Așa că, în fiecare zi, când mâncam în sfârșit, mâncam mâncare care era deja veche de 24 de ore - stricată”, a spus el.

El a spus că comportamentul gardienilor în captivitate era imprevizibil, spunând: „Puteau fi normali pentru o perioadă, iar apoi, dintr-o dată, incredibil de cruzi.”

Cu o ocazie, a spus el, același gardian care l-a agresat sexual în timpul captivității i-a provocat și i-a bătut pe el și pe Wenkert.

„Mi-a pus o mască, ca o mască COVID”, a spus el. „Mi-a spus: «Acum stai aici, nu ai voie să te miști». Apoi i-a spus lui Omer: «Pune-te în patru labe ca un câine și odihnește-te ca un câine». Și a ieșit afară. Apoi s-a întors, m-a apucat, m-a aruncat peste Omer și a început să ne bată, să ne bată serios. A început să ne dea cu pumnii și cu picioarele.”

După ce Gilboa-Dalal a povestit cele două incidente de agresiune sexuală, intervievatorul l-a întrebat cum a supraviețuit în ciuda greutăților cu care s-a confruntat în captivitate.

El a răspuns: „Trebuia să continuăm să supraviețuim. Trebuia să continuăm să fim puternici... E posibil să te rupi, e în regulă să te rupi și e în regulă să plângi – dar nu-mi puteam permite să-mi pierd din fire.”

El a continuat: „Au fost trei lucruri de care m-am ținut ca să rămân puternic și să nu mă destram: că eram filmat pentru familia mea, că ei mă vedeau, că viitorii mei copii mă vedeau și că voi rămâne puternic și le voi arăta că totul se întâmplă cu un motiv.”

Gilboa-Dalal a comentat, de asemenea, despre cum el și Evyatar David, care erau cei mai buni prieteni din copilărie înainte de a fi răpiți împreună, s-au ajutat reciproc să supraviețuiască captivității.

„Am fost ancoră unul altuia. A fost atât de important să fim împreună”, a spus el. „Asta ne-a ridicat cel mai mult.”

El a spus că relația lor a atins un nou nivel în perioada videoclipului din august lansat de Hamas, în care David - apărând într-o stare extrem de emaciată - a fost forțat să-și sape propriul mormânt. El a spus că erau ținuți împreună în acel moment și că el stătea în spatele cortinei care apare în videoclip, într-o stare la fel de emaciată.

„Masa mea musculară scăzuse atât de dramatic încât nu-mi puteam mișca umerii... Nu puteam face nimic. Până la punctul în care Evyatar îmi trăgea în jos și îmi ridica pantalonii”, a spus el.

„Când mergeam la baie, mă acoperea ca să nu înghețăm. Nu aveam nimic pe corp ca să ne încălzim”, a continuat el.

„Așa că s-a ajuns la punctul în care îi dădeam șervețele umede, iar el mă ștergea aici [la subraț], pentru că nu-mi puteam ridica umărul de cât de slăbit eram, pentru că nu mai aveam energie.”

„Asta înseamnă să fii ancoră unul altuia”, a spus el.

Întrebat ce înseamnă să fii înapoi acasă, el a spus: „Lucrurile capătă un alt sens acum.”

„Lucruri pe care odinioară le consideram de la sine înțelese... Fiecare moment petrecut cu familia mea a fost incredibil de când [m-am întors] și va rămâne așa pentru totdeauna”, a spus el.

După difuzarea interviului, președintele Israelului, Isaac Herzog, a avut o intervenție dură pe X.

„A fost sfâșietor să aud ororile relatate de Guy Gilboa Dalal, care s-a întors din coșmarul a doi ani de captivitate brutală la Hamas.

Disponibilitatea sa de a vorbi în fața camerelor de filmat, de a-și expune rănile și de a articula cruzimea de neînțeles la care a fost supus a fost un act de curaj extraordinar.

Lumea trebuie să-i audă mărturia șocantă, să recunoască faptul că teroriștii Hamas au comis violențe sexuale oribile și să înțeleagă că violența sexuală sistematică și susținută care a început pe 7 octombrie a continuat după aceea.

Guy, ne dai o lecție vitală. Arunci lumină asupra întunericului teribil al tunelurilor, astfel încât lumea să poată înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat acolo. Ești un tânăr care poartă o povară oribilă pe care nimeni nu ar trebui să o poarte.

Guy, îți trimit ție și întregii tale familii putere în numele poporului Israel. Adevărul pe care l-ai împărtășit va deschide ochii și va schimba inimile. Nu ești singur”, a scris președintele israelian.