Trump: Succesul economic nu garantează victoria republicanilor în 2026

Trump: Succesul economic nu garantează victoria republicanilor în 2026
Președintele american Donald Trump a declarat că republicanii ar putea pierde alegerile legislative de la jumătatea mandatului în 2026, în ciuda ceea ce el consideră a fi succese economice semnificative. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Wall Street Journal, realizat vineri în Biroul Oval și publicat sâmbătă seară.

„Am creat cea mai mare economie din istorie. Dar este nevoie de timp pentru ca oamenii să realizeze acest lucru”, a afirmat Trump, menționând investițiile recente în fabrici de automobile și inteligență artificială. „Tot ce pot face este să-mi fac treaba”, a adăugat el.

Donald Trump: Statistic, este foarte dificil să câștigi

Donald Trump. Sursă foto: Captură video

Trump a reiterat că economia SUA este puternică, atribuind inflația predecesorului său, Joe Biden. „Cred că până când vom vorbi despre alegeri, peste câteva luni, nivelul prețurilor va fi bun”, a spus președintele, la aproape un an de alegerile legislative.

El a recunoscut dificultățile istorice ale câștigării alegerilor la jumătatea mandatului: „Chiar și cei care au avut o președinție de succes au suferit eșecuri. Vom vedea ce se va întâmpla. Ar trebui să câștigăm. Dar, știți, statistic, este foarte dificil să câștigi”.

Sondaje și percepția publicului

În timp ce Trump susține că prețurile scad, un sondaj al Universității din Chicago pentru agenția AP arată că doar 31% dintre americani sunt mulțumiți de politica economică a administrației sale.

„Când vor reflecta sondajele măreția Americii de astăzi? Când se va spune în sfârșit că am creat, fără inflație, poate cea mai bună economie din istoria țării noastre? Când vor înțelege oamenii ce se întâmplă?”, a transmis Trump platforma sa Truth Social.

