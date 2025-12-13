Friedrich Merz: Trump nu a apărut peste noapte, poate avea însă un succesor și mai rău decăt dânsul

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a publicat principalele mesaje transmise de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul reuniunii Partidului Popular European (PPE) de la Heidelberg, unde a fost adoptată Declarația privind inovația, document ce definește direcțiile strategice ale popularilor europeni în domeniul inovării.

Declarația adoptată la Heidelberg stabilește planul de acțiune al PPE pentru inovare, cu obiectivul de a transforma Europa în cel mai inovator continent. Documentul vizează creșterea economică și prosperitatea cetățenilor europeni, prin politici care stimulează investițiile și competitivitatea companiilor europene.

Rareș Bogdan a explicat că, în intervenția sa, Friedrich Merz a evidențiat complexitatea contextului geopolitic și economic actual, mult mai complicat decât cel de acum un deceniu. Germania, ca cea mai puternică economie a UE și stat aflat în centrul geostrategic al continentului, are responsabilitatea de a ghida direcția comună a Uniunii.

Liderul german a subliniat necesitatea de a crea condiții care să împiedice companiile europene să părăsească spațiul comunitar, într-un mediu de competiție globală tot mai acerb. Totodată, Merz a explicat că relația cu Statele Unite nu mai este aceeași ca acum cinci ani, iar conceptul de suveranitate europeană devine tot mai important în discursul politic.

Cancelarul german a avertizat că Rusia reprezintă o amenințare directă pentru Europa în ansamblu, nu doar pentru Ucraina, iar China are ambiții economice globale, vizând poziția de principal jucător mondial.

Merz a făcut și o paralelă istorică, amintind de teza „Sfârșitului Istoriei” din anii ’90, care sugera că marile decizii politice europene fuseseră deja luate. Potrivit lui, perioada de stabilitate a durat aproximativ două decenii, însă realitățile actuale impun revenirea la decizii fundamentale, mai ales în domeniile competitivității și apărării.

În plus, liderul german a atras atenția că Statele Unite ar putea avea în viitor un președinte chiar mai problematic decât Donald Trump, iar Europa trebuie să fie pregătită pentru o astfel de eventualitate.

Rareș Bogdan a menționat că Friedrich Merz a lansat un apel clar către liderii europeni: prioritățile trebuie corect stabilite, deciziile trebuie luate mai rapid, iar curajul de a aborda subiecte dificile, inclusiv acorduri comerciale majore precum cel cu Mercosur, este esențial.

Cancelarul german a încheiat mesajul subliniind că merită purtată o luptă politică fermă pentru o Europă a prosperității, competitivității, libertății și unității.