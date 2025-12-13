Politica

Friedrich Merz: Trump nu a apărut peste noapte, poate avea însă un succesor și mai rău decăt dânsul

Comentează știrea
Friedrich Merz: Trump nu a apărut peste noapte, poate avea însă un succesor și mai rău decăt dânsulFriedrich Merz. Sursa foto: facebook/Rareș Bogdan
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a publicat principalele mesaje transmise de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul reuniunii Partidului Popular European (PPE) de la Heidelberg, unde a fost adoptată Declarația privind inovația, document ce definește direcțiile strategice ale popularilor europeni în domeniul inovării.

Declarația privind inovația, planul PPE pentru un continent competitiv

Declarația adoptată la Heidelberg stabilește planul de acțiune al PPE pentru inovare, cu obiectivul de a transforma Europa în cel mai inovator continent. Documentul vizează creșterea economică și prosperitatea cetățenilor europeni, prin politici care stimulează investițiile și competitivitatea companiilor europene.

Rareș Bogdan a explicat că, în intervenția sa, Friedrich Merz a evidențiat complexitatea contextului geopolitic și economic actual, mult mai complicat decât cel de acum un deceniu. Germania, ca cea mai puternică economie a UE și stat aflat în centrul geostrategic al continentului, are responsabilitatea de a ghida direcția comună a Uniunii.

Priorități pentru competitivitate și suveranitate europeană

Heidelberg

Sursa foto: Facebook/Rareș Bogdan

Liderul german a subliniat necesitatea de a crea condiții care să împiedice companiile europene să părăsească spațiul comunitar, într-un mediu de competiție globală tot mai acerb. Totodată, Merz a explicat că relația cu Statele Unite nu mai este aceeași ca acum cinci ani, iar conceptul de suveranitate europeană devine tot mai important în discursul politic.

Cum au apărut, de fapt, chipsurile din cartofi. Cum au apărut chipsurile din cartofi. Povestea gustării care a cucerit lumea
Cum au apărut, de fapt, chipsurile din cartofi. Cum au apărut chipsurile din cartofi. Povestea gustării care a cucerit lumea
Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei
Amenzile pentru noile reguli RCA au intrat în vigoare. Cine riscă sancțiuni de până la 2.000 de lei

Cancelarul german a avertizat că Rusia reprezintă o amenințare directă pentru Europa în ansamblu, nu doar pentru Ucraina, iar China are ambiții economice globale, vizând poziția de principal jucător mondial.

Revenirea la decizii fundamentale

Merz a făcut și o paralelă istorică, amintind de teza „Sfârșitului Istoriei” din anii ’90, care sugera că marile decizii politice europene fuseseră deja luate. Potrivit lui, perioada de stabilitate a durat aproximativ două decenii, însă realitățile actuale impun revenirea la decizii fundamentale, mai ales în domeniile competitivității și apărării.

În plus, liderul german a atras atenția că Statele Unite ar putea avea în viitor un președinte chiar mai problematic decât Donald Trump, iar Europa trebuie să fie pregătită pentru o astfel de eventualitate.

Apel la curaj și acțiune rapidă

Rareș Bogdan a menționat că Friedrich Merz a lansat un apel clar către liderii europeni: prioritățile trebuie corect stabilite, deciziile trebuie luate mai rapid, iar curajul de a aborda subiecte dificile, inclusiv acorduri comerciale majore precum cel cu Mercosur, este esențial.

Cancelarul german a încheiat mesajul subliniind că merită purtată o luptă politică fermă pentru o Europă a prosperității, competitivității, libertății și unității.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:50 - Superliga: Oțelul Galați câștigă cu 2-0 pe terenul Rapidului
22:42 - Secretul celei mai fotografiate uși din lume. Se află într-un sat liniștit din Cotswolds
22:30 - Atac al Statului Islamic în Siria. Doi soldați americani și un civil au fost uciși. Trump amenință cu represalii
22:20 - Serghei Mizil: Lumea zice că sunt țigan, că aveam un pui de urs și un cerb să mă joc
22:09 - Inteligența artificială, instrument de fraudă în comerțul online: pierderi masive din cauza rambursărilor
22:00 - A patra seară de proteste în Capitală, după scandalul din Justiție. Acțiuni similare au loc și în alte orașe. Update

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale