Trump, invitat de Merz la reuniunea de la Berlin. Aranjamentele teritoriale, parte din discuții

Liderii europeni au transmis Statelor Unite o propunere referitoare la aranjamente teritoriale în cadrul unui posibil acord de pace pentru Ucraina, în contextul intensificării presiunilor pentru încheierea războiului, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz, potrivit Politico.

Germania invită Statele Unite să participe la o reuniune de mare importanță la Berlin la începutul săptămânii viitoare, menită să discute un posibil armistițiu în Ucraina, a declarat Merz joi, după discuțiile avute cu secretarul general NATO, Mark Rutte.

Întâlnirea este așteptată să reunească lideri europeni cheie și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scopul fiind alinierea pozițiilor cu privire la procesul rapid de pace. Merz a precizat că participarea Statelor Unite depinde „foarte mult” de progresul negocierilor „peste weekend” dintre E3 — Marea Britanie, Franța și Germania — Ucraina și SUA privind documentele de bază.

Invitația vine după o convorbire tensionată de miercuri între Merz, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump, în care părțile au întâmpinat dificultăți în a găsi un punct comun privind direcția procesului de pace.

Trump a recunoscut mai târziu tensiunile, afirmând că „s-au folosit cuvinte destul de puternice” în timpul conversației, ceea ce evidențiază diferențele de abordare între SUA și aliații europeni.

Liderii europeni încearcă să își afirme relevanța în proces, în contextul în care propunerile Washingtonului sunt percepute ca fiind favorabile Rusiei și includ cerințe pe care Zelenski nu le-ar putea accepta.

„Nicio pace nu trebuie făcută fără implicarea noastră”, a subliniat Merz, argumentând că interesele de securitate ale Europei trebuie să fie incluse în orice acord.

Ministerul de Externe rus a declarat pentru ziarul Izvestia că Kievul stabilește condiții „inacceptabile” pentru acordul de pace elaborat de Casa Albă.

Joi, ulterior, Starmer va găzdui la Londra o reuniune a așa-numitei Coaliții a Aliaților Ucrainei, care se așteaptă să includă aproximativ 30 de lideri.

Merz a încercat să prezinte Europa ca un partener constructiv, menționând că, după convorbirea cu Trump, crede că acesta este „dispus să parcurgă acest drum împreună cu noi”. Aceasta vine după Strategia Națională de Securitate a SUA și declarațiile lui Trump, care au prezentat liderii europeni ca fiind „slabi” și Uniunea Europeană ca un obstacol pentru SUA.

Merz a precizat că SUA „încă întâmpină dificultăți în a înțelege că UE este o uniune puternică”. Trump a intensificat, de asemenea, presiunea asupra lui Zelenski:

„Va trebui să fie atent și să înceapă să accepte lucrurile, știi, când pierzi — pentru că pierzi.”, a spus președintele american.

Incertitudinea privind participarea administrației Trump la reuniunea de la Berlin evidențiază fragilitatea coordonării între capitalelor implicate, într-un moment în care mai multe state consideră că se apropie cea mai apropiată oportunitate de a obține o pauză negociată în conflict.