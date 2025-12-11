Aderare-fulger a Ucrainei la UE. Dezvăluiri din culisele negocierilor

Statele Unite și Ucraina discută, în cadrul unui plan de pace pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, posibilitatea ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene încă din 2027.

Informația a fost relatată de editorialistul de la The Washington Post, David Ignatius, care citează oficiali americani și ucraineni.

Potrivit lui Ignatius, ideea unei aderări rapide a Ucrainei la UE stârnește îngrijorări în rândul unor state membre ale Uniunii. „Astfel de aderări rapide ale Ucrainei în Uniunea Europeană preocupă unele țări ale UE”, scrie jurnalistul, evidențiind dezacordurile existente în cadrul blocului comunitar.

Cu toate acestea, administrația fostului președinte american Donald Trump consideră că poate depăși opoziția Ungariei, care s-a declarat împotriva aderării Ucrainei la UE.

Aderarea rapidă la Uniunea Europeană este văzută ca un instrument pentru stimularea comerțului și a investițiilor în Ucraina, dar și pentru consolidarea luptei împotriva corupției.

„Se presupune că aderarea la UE va contribui la dezvoltarea comerțului și a investițiilor, precum și la combaterea corupției în Ucraina", explică columnistul.

Pe lângă discuțiile despre aderarea la UE, negocierile dintre Washington și Kiev includ și propunerea creării unei zone demilitarizate de-a lungul întregii linii de încetare a focului, de la regiunile Donețk până la Herson și Zaporojie.

„După această zonă demilitarizată, va exista o altă zonă mai profundă, în care va fi interzisă prezența armamentului greu. Această zonă va fi monitorizată atent, similar zonei demilitarizate dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud”, scrie Ignatius.

Această propunere sugerează o monitorizare internațională strictă pentru a preveni escaladarea conflictului, având ca scop menținerea unei linii de separare între forțele militare ucrainene și ruse.

Planul discutat de Washington și Kiev ar putea avea implicații majore pentru economia și securitatea Ucrainei. Prin aderarea la UE, Ucraina ar putea beneficia de un acces extins la piețele europene și de o creștere a investițiilor străine directe.

În același timp, crearea unei zone demilitarizate ar putea reduce riscul confruntărilor militare directe și ar putea oferi un cadru stabil pentru negocierile viitoare.

În contextul geopolitic actual, propunerile SUA și Ucrainei au ca obiectiv atât consolidarea securității, cât și integrarea europeană a țării, ceea ce ar putea transforma dinamica relațiilor regionale în următorii ani.