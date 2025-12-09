Trump cere organizarea de alegeri în Ucraina și lansează noi critici dure la adresa lui Zelenski

Într-un interviu acordat Politico, Donald Trump a reluat criticile la adresa conducerii ucrainene, afirmând că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, în pofida războiului, și lansând atacuri directe la adresa președintelui Volodimir Zelenski.

Trump susține că Ucraina, „care a pierdut multe teritorii”, ar trebui să revină la urne, acuzând Kievul că „folosește războiul” pentru a evita scrutinul. Fostul președinte american a afirmat că liderii de la Kiev „vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este o democrație (…) Poporul ucrainean ar trebui să aibă această voie să facă această alegere”, precizând totodată: „Nu știu cine ar câștiga”.

Contextul este marcat de legea marțială aflată în vigoare încă din februarie 2022, care a blocat posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale programate pentru martie 2024.

Întrebat de Politico dacă a venit momentul organizării alegerilor, Trump a răspuns:

„Da, cred că da. A trecut mult timp. Nu merge prea bine. Da, cred că e momentul. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă (dreptul să facă) această alegere. Și poate că Zelenski ar câștiga. Nu știu cine ar câștiga. Dar nu au mai avut alegeri de mult timp. Vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este democrație”.

Trump a repetat criticile formulate anterior la adresa liderului ucrainean, susținând că acesta nu ar fi analizat planul său de pace: „Mulți oameni mor. Așadar, ar fi foarte bine dacă l-ar citi”. El a afirmat că Moscova „are avantajul” militar și că l-a avut „întotdeauna”, explicând că Rusia este „mult mai mare” decât adversarul său și că „la un moment dat, în general, mărimea va face diferența”.

Potrivit analizei AFP realizate pe baza datelor ISW, Rusia a obținut în noiembrie cea mai amplă avansare pe front din ultimul an, situație ce l-a determinat pe Trump să declare: „Nu există nicio îndoială în această privință”.

Trump a insistat că războiul „nu ar fi trebuit să aibă loc”, invocând „milioanele de oameni” morți și catalogând situația drept „ce lucru trist pentru umanitate”. El a acuzat administrația Biden că a acordat Ucrainei sprijin financiar masiv: „Joe Biden le-a dat (ucrainenilor) 350 de miliarde de dolari într-un mod atât de prostesc. Dacă nu le-ar fi dat, poate că s-ar fi întâmplat altceva”.

Fostul președinte consideră că relația tensionată dintre Zelenski și Vladimir Putin îngreunează orice încercare de negociere: „O parte a problemei este că se urăsc foarte mult (…) Este mai greu decât în majoritatea cazurilor.” Trump a adăugat că el a „rezolvat opt războaie”, menționând că actualul conflict „ar fi fost cel mai ușor sau unul dintre cele mai ușoare” pentru el.

Întrebat dacă Ucraina a pierdut războiul, Trump a spus că statul „a pierdut deja mult teritoriu” și i-a criticat pe europeni: „Nu fac o treabă bună. (…) Vorbesc prea mult și nu fac nimic concret.”

Declarațiile sale survin la câteva zile după publicarea noii strategii de securitate a Statelor Unite, care evidențiază probleme ale continentului european, inclusiv migrația. În interviu, Trump susține că Europa merge în „direcții greșite”, descriind-o drept un ansamblu de națiuni „în descompunere”, conduse de lideri „slabi”.

Între timp, aliații europeni au reiterat la Londra sprijinul pentru Kiev, subliniind că Ucraina nu are „niciun drept” să cedeze teritorii revendicate de Moscova.